Nintendo lance un nouveau centre commercial plein de jeux, de matériel et de marchandises

En bref : les résidents des États-Unis et du Canada peuvent désormais accéder au My Nintendo Store, le nouvel endroit incontournable pour les fans de Nintendo qui souhaitent dépenser leur argent en produits officiels. Ici, vous pouvez acheter de nouveaux jeux physiques et numériques, des consoles, des accessoires, des marchandises, des produits exclusifs et bien plus encore.

Suite au succès du My Nintendo Store en Europe et au Royaume-Uni, Nintendo invite désormais les résidents américains et canadiens à essayer l’expérience d’achat. Pour accéder à la nouvelle boutique en ligne, visitez le site officiel de Nintendo et recherchez l’onglet « My Nintendo Store » dans la barre supérieure.

La boutique propose de nombreux jeux aux formats physiques et numériques, y compris de nouveaux titres comme Pokémon Legends Arceus et des jeux à venir tels que Nintendo Switch Sports. Comme prévu, il y a aussi des consoles Switch, des manettes et des accessoires disponibles en magasin, ainsi que des amiibos, une console Game & Watch : The Legend of Zelda, des manettes classiques basées sur la Nintendo 64, Sega Genesis, NES et SNES, et même quelques pièces de rechange.

Le magasin propose également une grande variété de marchandises, allant des vêtements, sacs et oreillers aux ensembles LEGO, épingles et tasses. Il y a même des produits exclusifs, comme le calendrier My Nintendo 2022, le porte-carte d’identité et la lanière Mario Kart Live: Home Circuit et un porte-anneau de téléphone Legend of Zelda.

Toute commande supérieure à 50 $ sera éligible à la livraison standard gratuite. De plus, les membres du programme de récompenses gratuit My Nintendo peuvent gagner cinq pour cent (en fonction du montant que vous avez dépensé) en points or My Nintendo sur les achats numériques éligibles. Cependant, vous pouvez obtenir le double de points sur certains titres numériques en raison d’une promotion en cours se terminant le 28 février.

Pour commémorer le lancement du nouveau magasin, Nintendo organise également une vente de 33% sur les éditions physiques de certains titres, au prix de 39,99 $ pour une semaine entière. Certains de ces titres incluent The Legend of Zelda : Link’s Awakening, Splatoon 2 et Donkey Kong Country : Tropical Freeze.

Le nouveau magasin a ouvert juste après que Nintendo a annoncé qu’il fermerait les magasins numériques 3DS et Wii U le 23 mars. Une fois les magasins fermés, les utilisateurs ne pourront plus télécharger de contenu gratuit ni utiliser de codes, mais pourront toujours télécharger des jeux et des DLC qu’ils ont précédemment acquis. . De plus, les utilisateurs ne pourront plus ajouter de fonds à leurs comptes à partir du 29 août 2022.

Crédit image Max Harlynking