Hello Games dit que No Man’s Sky n’est pas terminé "par un long tir"

Dans le contexte : bien qu’il ait reçu sa 19e mise à jour massive de contenu mercredi, No Man’s Sky est loin d’être terminé, du moins selon le PDG de Hello Games et créateur de NMS, Sean Murray. Compte tenu du chemin parcouru par le jeu et de la satisfaction des fans, c’est toute une déclaration. La plupart pensent que HG est allé au-delà de ce qui était attendu, mais il a beaucoup plus en magasin.

Sean Murray s’est entretenu avec IGN mercredi, juste après la sortie de l’extension Sentinels, concernant la direction du jeu et la quantité de contenu que l’équipe a publié après le lancement. Murray a noté que plus ils ajoutent de fonctionnalités, plus ils obtiennent d’idées pour d’autres choses.

« [For] autant de mises à jour que nous avons faites depuis le lancement et autant d’éléments de la liste de seaux que nous avons cochés, notre liste de choses qui nous passionnent ne semble jamais être plus courte « , a déclaré le chef du studio. » L’équipe est [sic] proposant toujours de nouvelles choses qu’ils veulent faire avec le jeu : du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnalités et des domaines à améliorer. Nous avons tendance à ne pas parler publiquement de ce qui figure sur cette liste, mais il suffit de dire que nous n’avons pas encore fini de loin. »

Il a également confirmé que le studio avait un autre jeu en préparation. Murray n’a pas révélé grand-chose à ce sujet, à part dire qu’il s’agissait d’un autre titre ambitieux comme No Man’s Sky mais qu’il ne s’agissait pas d’une suite. Il a refusé de commenter davantage à ce sujet, déclarant que « nous avons appris notre leçon » (avec NMS) concernant le fait de parler trop tôt dans la production d’un jeu.

Il semble donc que Hello Games soit très occupé ces jours-ci – des extensions de contenu massives pour No Man’s Sky avec d’autres à venir, un port Nintendo Switch à venir cet été et un tout nouveau jeu aux premiers stades de développement. Espérons que le petit studio – il n’avait que 26 employés au dernier décompte en 2020 – puisse jongler avec autant de balles sans les faire tomber.