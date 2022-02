iFixit va vendre des pièces de rechange Steam Deck et publie un démontage complet

Pourquoi c’est important : Cette semaine, Valve a commencé à donner quelques détails sur la façon dont les utilisateurs de Steam Deck obtiendront des pièces de rechange. De plus, iFixit a publié son démontage de l’appareil, qui offre certains des premiers détails sur les composants qui seront facilement remplaçables.

Valve n’a pas encore publié tous les détails sur les canaux officiels pour les réparations de Steam Deck, mais il a annoncé qu’iFixit est l’un des groupes autorisés à vendre des pièces de rechange. Le site Web d’auto-réparation proposera également des composants pour le casque Valve Index VR et des articles connexes.

Lors de son démontage officiel plus tôt cette semaine, iFixit a donné au Steam Deck un score de réparabilité de sept sur 10. Les techniciens ont noté à quel point les manettes sont facilement remplaçables. Un autre avantage est que les utilisateurs peuvent mettre à niveau le SSD, bien qu’ils devraient probablement augmenter le stockage via des cartes microSD en premier. La vidéo de démontage plus courte de Valve en octobre dernier y faisait allusion.

Pouvoir remplacer facilement les manettes est essentiel, souligne iFixit. Des appareils comme la Nintendo Switch et même les contrôleurs standard ont prouvé que la dérive du joystick est un problème persistant. Le démontage montre également que le ventilateur, le dissipateur thermique et l’écran ne sont pas trop difficiles à retirer et potentiellement à remplacer.

Le problème le plus important du Steam Deck en matière de réparabilité est la batterie, qui, selon d’autres critiques, peut se vider en moins de 90 minutes lorsque vous jouez aux jeux les plus exigeants. L’enlever est difficile, et Valve a averti l’année dernière que cela pourrait être dangereux.

À la fin de la semaine dernière, Valve a publié des fichiers CAO pour le Steam Deck, permettant aux utilisateurs d’imprimer en 3D des remplacements de coque extérieure. Donc, dans l’ensemble, mis à part d’autres composants particulièrement difficiles à retirer, le Steam Deck devrait être relativement simple à réparer.