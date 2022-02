Sony dévoile les LinkBuds, des écouteurs TWS au design ouvert

Par SlashGear le 15 février 2022



80

Sony a de grandes ambitions pour les LinkBuds. Il existe un support pour Microsoft Soundscape et 360 Reality Audio, Spotify Tap, et un partenariat avec Ingress et le développeur Pokémon GO Niantic Labs, dans le but global de créer les écouteurs parfaits pour la réalité augmentée. Sony et Niantic ont découvert que la plupart des joueurs du jeu AR Pokémon, par exemple, se passent de l’audio lorsqu’ils chassent dans le monde réel. C’est en partie parce que les écouteurs traditionnels imposent un choix entre le jeu et les sons environnementaux.

De The Verge le 15 février 2022



75

Si vous voulez cette vigilance supplémentaire à tout moment, je préférerais les choisir plutôt qu’une paire d’écouteurs à conduction osseuse. Sony n’est pas sur le point de voler qui que ce soit dans l’écosystème d’Apple aux AirPods, mais avec les LinkBuds, les propriétaires d’Android obtiennent une autre option solide pour les écouteurs de style ouvert – et je suis heureux que Sony ait tenté leur chance.

Par Engadget le 15 février 2022



81

Sony a largement réussi ce qu’il avait l’intention de faire : il a construit un ensemble de véritables écouteurs sans fil qui offrent un son transparent par conception plutôt que de s’appuyer sur des microphones pour canaliser le son ambiant. En effet, les LinkBuds mélangent votre musique, vos podcasts ou vos vidéos avec tout ce qui se passe autour de vous. Il y a certainement des avantages à cela, qu’il s’agisse de la capacité d’être moins connard au bureau ou de rester en sécurité à l’extérieur.

Par What Hi Fi? le 15 février 2022



80

Les LinkBuds de Sony méritent une salve d’applaudissements pour leur conception intelligente et pour offrir une saveur de son différente que beaucoup trouveront attrayante.

Par Pocket-Lint le 15 février 2022



80

Une bizarrerie dans le monde des écouteurs, les LinkBuds sont spécialement conçus pour laisser entrer le monde extérieur lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel vidéo. Et pour cela, ils sont parfaitement adaptés, avec une conception de pilote à anneau ouvert qui évite que quoi que ce soit entre réellement dans votre conduit auditif. Dans cet esprit, les performances sonores sont étonnamment bonnes et le confort est inégalé. Ne vous attendez pas à pouvoir regarder des vidéos sur votre mobile dans un train bondé.