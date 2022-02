Cyberpunk 2077 Patch 1.5 ajoute des mises à niveau de la console de nouvelle génération, la personnalisation de l’appartement et un essai gratuit

Très attendu : Presque tout le monde s’accorde à dire que Cyberpunk 2077 a eu un lancement terrible. Cependant, le développeur CD Projekt Red a promis de continuer à mettre à jour et à peaufiner le jeu au fil du temps jusqu’à ce qu’il soit dans un état qui satisfasse les joueurs. Ils ont déjà fait quelques petits pas vers cet objectif avec les précédents correctifs de correction de bugs, mais aujourd’hui a marqué le premier grand bond en avant pour Cyberpunk 2077 depuis sa sortie. Le patch 1.5 a été révélé et publié aujourd’hui, et c’est tout à fait le doozy.

La mise à jour apporte de nombreux changements et améliorations, dont certains ont été présentés sur la chaîne officielle CD Projekt Red Twitch. Bien que le livestream soit déjà terminé, vous pouvez regarder la VOD enregistrée sur ce lien. Si une ventilation écrite est plus rapide, nous ferons de notre mieux pour la fournir ici (ou vous pouvez lire les notes de mise à jour complètes).

Alors, commençons par les grands changements. Tout d’abord, le système de progression des avantages de Cyberpunk 2077 a été entièrement refait. Les avantages qui étaient inutiles auparavant (comme celui qui vous rendait plus difficile à détecter sous l’eau) ont été supprimés et recréés.

Des avantages qui techniquement ont fonctionné, mais n’étaient pas si amusants à utiliser ont également été modifiés. Par exemple, lorsque vous choisissez l’avantage de lancer de couteau et que vous lancez la lame de votre choix, elle vous reviendra automatiquement après un certain temps (qui varie en fonction de la qualité du couteau). Alternativement, vous pouvez courir à l’endroit où il a été lancé et le ramasser immédiatement.

Auparavant, vous deviez physiquement piller le couteau du cadavre de l’ennemi, ce qui rendait la compétence frustrante à utiliser au milieu du combat.

L’IA des PNJ a également connu plusieurs changements, à la fois en combat et hors combat. Maintenant, si vous sortez une arme et commencez à tirer dans une foule, vos victimes se comporteront différemment. Certains s’accroupiront et se cacheront comme d’habitude, mais la plupart s’enfuiront, et d’autres sortiront même des armes à feu et vous tireront dessus. Ces réglages ne sont pas disponibles sur les consoles de dernière génération en raison de limitations techniques.

En ce qui concerne le comportement de l’IA, les PNJ dans les véhicules peuvent désormais « paniquer » lorsqu’ils sont menacés ; s’écartant de leurs voies et essayant de vous échapper le plus rapidement possible. S’ils percutent un obstacle, ils peuvent même perdre connaissance !

Au combat, les ennemis se mettront à couvert, repositionneront, rechargeront et échangeront leurs armes, esquiveront, bloqueront et réagiront à vos actions plus intelligemment que jamais. Plus « d’impact » a également été ajouté aux armes à distance et de mêlée, bien qu’il soit difficile de dire à quoi cela ressemblera sans jouer réellement le patch.

Outre les modifications de l’IA, vous pouvez vous attendre à voir de nouvelles fonctionnalités la prochaine fois que vous mettrez à jour Cyberpunk 2077. Par exemple, vous pouvez personnaliser l’apparence de l’appartement de base de V avec une poignée d’options de repeinture, qui coûtent toutes de l’argent et sont accessibles via l’ordinateur de votre appartement.

Notez que nous avons dit appartement « de base » là-bas. Vous pouvez acheter plusieurs appartements dans le patch 1.5 ! Pour un prix unique, vous pouvez accrocher des demeures à Watson, Westbrook, Heywood ou City Center; ou tout à la fois si vous êtes particulièrement à court d’argent. Chaque appartement a différentes activités de jeu de rôle à réaliser (comme allumer de l’encens ou jouer de la guitare), une esthétique et un agencement uniques, et un prix différent. L’appartement de Corpo Plaza vous coûtera 55 000 eurodollars, alors que celui de Japantown n’est qu’à 15 000.

De plus, la maison de votre partenaire romantique dans le jeu sera disponible pour que vous l’utilisiez comme refuge si la relation a suffisamment progressé.

En parlant d’appartements, il est désormais possible de changer votre apparence en cours de partie à partir de n’importe lequel de vos miroirs de salle de bain. Vous trouverez également de nouvelles options de personnalisation (telles que les coiffures et les couleurs).

Comme nous l’avons déjà dit, le patch 1.5 apporte également les mises à niveau tant attendues de la console de nouvelle génération, ce qui signifie que les joueurs PS5 et XSX/XSS ne seront plus obligés de jouer en mode de compatibilité descendante. Pour PS5 et XSX, vous pourrez basculer entre les préréglages Performance et Ray-Tracing, qui prennent en charge respectivement 60 et 30 FPS. Les deux fonctionnent à 4K, mais les modes Ray-Tracing ajoutent des ombres RT et des réflexions d’espace d’écran haute résolution. La Xbox Series S est limitée à 1440p, 30 FPS et SSR demi-résolution.

Si le patch 1.5 sera la première fois que vous vous plongerez dans le jeu depuis un moment, vous serez peut-être curieux de voir comment votre plate-forme résistera aux améliorations d’optimisation passées. Heureusement, le patch apporte une nouvelle fonctionnalité de référence dans le jeu, vous pouvez donc tester les choses sans avoir à démarrer une nouvelle sauvegarde.

Le dernier ajout positif à l’écosystème Cyberpunk 2077 est la sortie d’un essai gratuit pour le jeu. Il n’est disponible que sur les consoles, mais il vous permet de jouer au jeu jusqu’à 5 heures, sans aucune restriction – vous pouvez même essayer de battre l’histoire principale pendant cette période si vous le souhaitez. Il est disponible en téléchargement pendant les 30 prochains jours, il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour essayer le dernier RPG de CDPR.

La plupart des bonnes nouvelles étant écartées, discutons de certaines des mauvaises: les joueurs PC exécutant du matériel ou des logiciels plus anciens peuvent être affectés négativement à l’avenir. Après le 15 juin 2022, Windows 7 ne sera plus un système d’exploitation pris en charge pour les joueurs Cyberpunk 2077 – le jeu peut carrément cesser de fonctionner sur le système d’exploitation en raison de limitations techniques liées à DirectX 12.

Les spécifications matérielles PC requises pour Cyberpunk 2077 ont également été modifiées. Étant donné que les cartes ne reçoivent plus de mises à jour de pilotes de Nvidia, les GPU de la série GTX 700 ne seront pas pris en charge ni testés par le CDPR pour les futurs correctifs. La GTX 970 est désormais la nouvelle exigence « minimale » pour les joueurs PC.

Normalement, un changement comme celui-ci aurait probablement peu d’impact, mais les deux dernières années ont été absolument terribles pour les mises à niveau de PC. Trouver un nouveau GPU à un prix raisonnable (ou en trouver un du tout) est extrêmement difficile de nos jours, nous soupçonnons donc que de nombreux joueurs sur PC s’en tiennent encore à des composants plus anciens.

Malgré cette nouvelle un peu malheureuse, nous sommes heureux de voir que Cyberpunk 2077 continue de recevoir un soutien actif de la part des développeurs. Nous espérons que ce patch n’est que le début.