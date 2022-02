Les nouveaux titres Xbox Game Pass incluent Total War: Warhammer III et Madden NFL 22

En bref : préparez-vous pour une nouvelle vague de jeux Xbox Game Pass. Ce mois-ci, les abonnés au Game Pass peuvent tester leurs compétences sur le gril dans Madden NFL 2022, élaborer des stratégies sur le champ de bataille avec Total War Warhammer III ou simplement se détendre en coupant l’herbe dans Lawn Mowing Simulator.

Microsoft offre aux abonnés Xbox Game Pass sept nouveaux jeux à ajouter à leur bibliothèque, ainsi que la possibilité de jouer à Mass Effect: Legendary Edition via les jeux Xbox Cloud.

En plus de Madden NFL 22, Super Mega Baseball 3 et Alice: Madness Returns, d’autres nouveaux jeux à venir sur Game Pass incluent le FPS Robo Quest, le prochain jeu Total War Warhammer et le jeu de stratégie de science-fiction 4X Galactic Civilizations III.

Les nouveaux jeux seront ajoutés tout au long de la seconde moitié de février selon ce calendrier :

17 février

Simulateur de tonte de pelouse (Puzzle, pour consoles)

Madden NFL 22 (Sports, pour consoles et PC)

Total War Warhammer III (Stratégie, pour PC)

22 février

24 février

Galactic Civilizations III (Stratégie, pour PC)

Super Mega Baseball III (Sports, pour PC)

28 février

Alice : le retour de la folie (Action/Aventure, pour PC)

Parallèlement aux nouveaux jeux, Grounded a également récemment reçu la mise à jour Into The Wood à mesure qu’il se rapproche de la version 1.0. De plus, Sea of ​​Thieves reçoit une nouvelle mise à jour le 17 février appelée Shrouded Islands, un ensemble d’histoires à durée limitée disponibles jusqu’au 3 mars. De plus, Microsoft a introduit la prise en charge des commandes tactiles Xbox pour six nouveaux jeux compatibles avec le cloud : Dreamscaper, Firewatch, Lake, The Pedestrian, Yakuza 3 Remastered et Yakuza 4 Remastered.

Les abonnés au Game Pass Ultimate recevront également un nouveau lot d’avantages, comprenant deux mois de Hulu (sans publicité) et des objets et packs en jeu pour Halo Infinite, Apex Legends, Madden NFL 22 et Eternal Return.

Contrairement à tous les jeux ajoutés à la bibliothèque Game Pass, cinq jeux quitteront le service. Outre Titanfall, qui sera supprimé d’EA Play le 1er mars, Hypnospace Outlaw, Killer Queen Black, Stealth Inc 2 et Touhou Luna Nights ne seront plus disponibles à partir du 28 février.

