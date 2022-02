Comment le changement climatique détruit les côtes de l’Arctique

Prédire l’étendue et la vitesse de l’érosion de la côte arctique est une équipe de recherche climatique CLICCS de l’Université de Hambourg qui a estimé les effets du dégel du pergélisol et de la fonte de la glace terrestre.

Érosion côtière causée par la fonte du pergélisol près de la péninsule de Bykovsky, mer de Laptev, Sibérie, Russie / Crédit : AWI / Paul Overduin.

Le changement climatique détruit les côtes de l’Arctique, qui sont de plus en plus sujettes à l’érosion. En effet, le dégel du pergélisol et la fonte des glaces terrestres dus au réchauffement climatique laissent de profondes fissures dans le sol, ce qui augmente la vulnérabilité de la zone côtière à l’action des vagues océaniques. Mais pas seulement. En plus de mettre en danger d’importantes infrastructures et de menacer la sécurité des populations locales, ces processus de dégel entraînent la libération de carbone et de gaz à effet de serre stockés dans le sol, ce qui peut altérer l’équilibre de l’Arctique ainsi que provoquer une nouvelle accentuation des changements climatiques. .

Jusqu’à présent, des paramètres tels que l’ampleur et la vitesse de ces changements n’avaient jamais été déterminés mais une nouvelle étude de l’Université de Hambourg a permis d’estimer la vulnérabilité de l’ensemble de l’Arctique en fonction des différents niveaux d’émissions prévus pour le 21e siècle. . . « Nous avons évalué une série de scénarios, basés sur la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise dans les années à venir – a expliqué l’auteur principal de la recherche, le Dr David Nielsel de CLICCS, le cluster d’excellence pour la recherche sur le climat de l’Université de Hambourg, qui, avec ses collègues, a utilisé une nouvelle combinaison de modèles informatiques pour prédire l’impact du changement climatique sur les côtes de l’Arctique -. Nos données montrent que non seulement de plus en plus de coûts seront perdus en termes absolus, mais qu’à chaque degré d’augmentation de la température, le taux d’érosion augmente, à la fois en mètres et en millions de tonnes de carbone libérées.« .

Si les émissions de gaz à effet de serre restent incontrôlées ou continuent d’augmenter, le taux d’érosion pourrait plus que doubler d’ici 2100, ce qui signifierait des pertes allant jusqu’à trois mètres par an. D’autre part, les résultats de l’analyse, publiés dans la revue Changement climatique naturelmontrent également que « une évolution vers une plus grande durabilité et des émissions de gaz à effet de serre nettement inférieures pourrait ralentir l’accélération dans la seconde moitié du siècle – a ajouté Nielsen -. Cependant, il ne sera pas possible d’arrêter complètement la perte de masse terrestre« .

Travaillant avec des chercheurs de l’Institut Max Planck de météorologie, de l’Institut Alfred Wegener, du Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine et du Service météorologique allemand, Nielsen a également prédit ce que sera l’avenir de l’Arctique dans son ensemble – une réalisation importante. , car l’érosion côtière varie considérablement d’une région à l’autre.

« Dans l’Arctique, l’érosion est toujours une combinaison de facteurs thermiques et mécaniques» précise le chercheur qui, par ses calculs, a mis en relation des modèles existants avec des données d’observation, des simulations de vagues et des réanalyses climatiques. « Selon la position et la conformation de la côte, nous nous attendons à voir des hauteurs de vagues variables. De plus, avec l’augmentation de la température, la portée des vagues augmente également, car la glace de mer disparaît. Ce qui, avec l’allongement des périodes estivales sans glace, rend les côtes encore plus vulnérables« .