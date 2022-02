Opera prend désormais en charge les adresses Web basées sur les emoji

Vue d’ensemble : Opera est devenu le premier navigateur Web à prendre en charge les adresses Web basées uniquement sur les émoticônes, ce qui, selon lui, « apportera un nouveau niveau de créativité à Internet ». L’idée entière peut sembler idiote, et elle pourrait très bien jaillir avant même de décoller, mais elle a un certain mérite sur le papier.

Le fabricant de navigateurs s’associe à Yat Labs à l’initiative. Lancés en février 2021, les Yats sont une « solution d’identité auto-souveraine basée sur les emojis ». La collaboration permettra aux utilisateurs d’Opera de naviguer sur le Web en saisissant simplement une chaîne d’emojis dans la barre d’adresse plutôt que des lettres et/ou des chiffres.

Le duo affirme que l’intégration concerne autant la fonctionnalité que l’expression, et ils ne se trompent peut-être pas.

Les URL traditionnelles, en particulier les URL courtes faciles à retenir, deviennent de plus en plus précieuses et donc plus difficiles à obtenir. Nous avons ajouté plus d’extensions au fil du temps pour faire face au problème, mais combien de temps cela durera-t-il ?

Les emojis, quant à eux, sont plus populaires que jamais. Selon Brandwatch Analytics, plus de 10 milliards d’emojis sont envoyés chaque jour et 95 % des internautes ont envoyé un emoji au moins une fois. Est-il temps pour les emojis d’avoir un rôle encore plus important sur le web ?

Pensez au nombre de personnes qui ont récupéré des noms de domaine aux débuts d’Internet et qui sont parties au coucher du soleil avec une fortune une fois que la demande d’adresses s’est matérialisée. Le même type de potentiel existe-t-il ici ?

Probablement pas, mais qui a déjà pensé que la crypto ou les NFT seraient une chose non plus ?