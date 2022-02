Stockez et partagez des mots de passe et d’autres données sensibles avec Bitwarden

La synchronisation cloud sécurisée vous permet d’accéder à vos informations sensibles de n’importe où sur n’importe quel appareil.

Le vol de mot de passe est un problème sérieux. Les sites Web et les applications que vous utilisez sont attaqués chaque jour. Des failles de sécurité se produisent et vos mots de passe sont volés. Lorsque vous réutilisez les mêmes mots de passe partout, les pirates peuvent facilement accéder à votre messagerie, à votre banque et à d’autres comptes importants.

Chiffrement de bout en bout

Verrouillez vos mots de passe et vos informations privées avec un cryptage AES-256 bits de bout en bout, un hachage salé et PBKDF2 SHA-256.

Applications multiplateformes

Sécurisez et partagez des données sensibles dans votre Bitwarden Vault depuis n’importe quel navigateur, appareil mobile ou application de bureau.

Communauté globale

Alignez-vous sur les normes de sécurité les plus élevées avec une communauté mondiale d’experts en sécurité des mots de passe et d’utilisateurs Bitwarden.

Comment restez-vous en sécurité?

Les experts en sécurité vous recommandent d’utiliser un mot de passe différent, généré de manière aléatoire pour chaque compte en ligne que vous créez. Mais comment êtes-vous censé vous souvenir et suivre autant de mots de passe ? Bitwarden vous aide à créer et à gérer des mots de passe sécurisés afin que vous puissiez profiter à nouveau de votre vie en ligne.

Synchronisez tous vos appareils

Un gestionnaire de mots de passe est inutile si vous ne pouvez pas y accéder facilement. Nos fonctionnalités de synchronisation cloud sécurisées vous permettent d’accéder à vos données de n’importe où, sur n’importe quel appareil ! Votre coffre-fort est idéalement optimisé pour une utilisation sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones.

Étant donné que toutes vos données sont entièrement cryptées avant qu’elles ne quittent votre appareil, vous seul y avez accès. Même l’équipe de Bitwarden ne peut pas lire vos données, même si nous le voulions. Vos données sont scellées avec un cryptage AES-256 bits de bout en bout, un hachage salé et PBKDF2 SHA-256.

Quoi de neuf: