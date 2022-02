Office refond enfin son menu Fichier

Nous sommes reconnaissants à Microsoft d’être en pleine rénovation de ses applications. Ils ont commencé avec les icônes et progressivement, ils ont été étendus à d’autres domaines. Mais, tout comme nous l’apprécions, nous critiquons également la lenteur de leurs démarches. Après avoir renouvelé les icônes Office et partiellement la zone Ruban maintenant c’est au tour du menu Fichier.

Le menu Office File fait peau neuve

Les applications Office ont un menu en commun avec la zone Fichier. Hormis Outlook, ils sont tous assez similaires et utilisent la couleur de l’application et un design assez similaire. Remarquez que ses bords carrés et ses anciennes icônes lui donnent un aspect archaïque par rapport au nouveau design adopté par Microsoft. Nous savons maintenant via Twitter qu’ils travaillent sur une refonte du menu Fichier dans Office.

Microsoft est enfin en train de repenser les interfaces utilisateur Backstage pour les applications Office afin qu’elles correspondent au nouveau langage de conception. pic.twitter.com/fVEonL9E6J —Yannick (@Studio384) 11 février 2022

Comme vous pouvez le voir, la conception du nouveau OneNote est similaire, rien de révolutionnaire, mais avec les nouvelles icônes Information (Accueil), Nouveau et Ouvrir que nous voyons en haut. En fait, l’utilisation de ces icônes est surprenante car si nous entrons dans le magasin Windows 11, nous trouvons une icône plus arrondie.

Cette refonte n’en est peut-être qu’à ses débuts. Et d’après ce que nous avons vu, ils le testent en interne depuis novembre ou décembre. La version 15003.20004 est celle qui intègre ces changements, bien qu’il puisse s’agir d’un test A/B que seuls certains utilisateurs reçoivent. Nous avons mis à jour et nous n’avons toujours pas cette conception dans le menu bien qu’elle soit dans cette version dans l’une des applications Office.

Il semble que peu à peu l’équipe Office mette à jour l’interface, bien qu’elle soit plus lente que nous le souhaiterions. Nous espérons que l’interface Office sera enfin totalement renouvelée pour tous les utilisateurs et s’alignera sur le design de Windows 11 et WinUI 3.