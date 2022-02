Amd Et Xilinx S'associent Le Jour De La Saint Valentin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après avoir annoncé son intention il y a plus de 15 mois, AMD a reçu l’approbation d’acquérir Xilinx lundi, jour de la Saint-Valentin. Ce sera le deuxième plus gros contrat de l’histoire de la technologie.

Xilinx et AMD ont entamé les démarches fin octobre 2020. C’était simple dès le départ ; Xilinx et AMD étaient tous deux cotés en bourse et AMD voulait échanger des actions avec Xilinx. Un ratio de 1,7234 a été fixé : pour chaque action de Xilinx détenue par un actionnaire, il recevra 1,7234 action du nouvel AMD qui a Xilinx sous son égide.

Cependant, l’accord a pris plusieurs mois de plus que prévu, peut-être en raison de l’ingérence du gouvernement chinois. De plus, au cours de la période qui a suivi l’annonce, la nature générale de l’industrie technologique et les circonstances spécifiques d’AMD et de Xilinx ont considérablement changé.

D’octobre 2020 à jeudi dernier, les actions AMD ont augmenté de 67% et les actions Xilinx de 82%. Cependant, vendredi, les actions des deux sociétés ont chuté de 10% alors qu’elles annonçaient la finalisation de l’acquisition.

Sur la base du cours d’ouverture d’AMD vendredi, AMD achètera chaque action Xilinx pour 217 $ de son action, ce qui est également le prix exact auquel les actions Xilinx ont ouvert hier matin également. D’autres baisses se sont produites aujourd’hui, mais les cours des actions de la société continueront d’évoluer en tandem.

L’accord est évalué à environ 53 milliards de dollars à la valeur actuelle des actions, ce qui en fait la deuxième acquisition en importance dans l’industrie technologique. C’est 14 milliards de dollars derrière l’acquisition d’EMC par HP en 2015 et une distance similaire devant la troisième plus grande acquisition de Broadcom par Avago également en 2015. Autrement dit, si nous ne comptons pas l’acquisition massive d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. il y a des semaines.

À la fin de l’accord, les actionnaires actuels d’AMD détiendront environ 76 % du « nouveau » AMD, tandis que les actionnaires actuels de Xilinx détiendront les 26 % restants. En conséquence, au moins deux administrateurs de Xilinx rejoindront le conseil d’administration d’AMD, et le PDG de Xilinx, Victor Peng, assumera les fonctions de président de la branche Xilinx.

Mais ce n’est que le côté commercial – pour AMD, l’acquisition de Xilinx n’est pas moins importante que son acquisition d’ATI en 2006. Bien que Xilinx ne soit pas un nom familier, c’est un acteur majeur sur le marché des entreprises et on lui attribue l’invention de le FPGA (réseau prédiffusé programmable par l’utilisateur).

De nos jours, Xilinx fabrique des produits globalement similaires à AMD, ce qui rend leur unification assez logique. Par exemple, les deux produisent des accélérateurs (comme les GPU) pour l’analyse des données et l’IA. Alors qu’AMD cible le haut de gamme du marché avec des produits hautes performances, Xilinx propose des alternatives moins chères, plus économes en énergie et plus flexibles.

Il faudra peut-être plusieurs années pour que les fruits de cette acquisition portent, mais ils sont sûrs d’être doux.

Crédit image : AMD par Maxence Pira, Xilinx Board par Sourabh Belekar