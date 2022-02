Il y a une planète dans la zone habitable d’une étoile mourante – il peut y avoir de la vie

En analysant la lumière d’une naine blanche, une étoile mourante, la présence d’une planète dans la zone habitable a été découverte. Il pourrait accueillir la vie.

Crédit : Mark A. Garlick / markgarlick.com.

Pour la première fois, une planète a été découverte dans la zone habitable d’une étoile « mourante », une naine blanche. L’exoplanète en question n’a pas été observée directement, mais sa présence a été détectée grâce à des dizaines de fragments planétaires (planétésimaux) dans la région, dont l’orbite ordonnée suggère la présence d’un corps céleste qui les maintient en équilibre gravitationnel. Étant donné que les naines blanches sont le stade final de 95 % des étoiles, des étoiles de masse petite à moyenne comme notre Soleil, on pense que les planètes dans leur zone habitable sont assez courantes dans l’Univers.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’University College de Londres a découvert l’exoplanète autour de la naine blanche, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’astronomie et de l’Institut de recherche en astrophysique de l’Université de Boston (États-Unis), le Département de physique de l’Université de Warwick, l’Observatoire de Lund (Suède), l’Université de Naresuan (Thaïlande) et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Jay Farihi, professeur au Département de physique et d’astronomie de l’Université de Londres, ont identifié l’exoplanète après avoir ciblé la naine blanche WD1054-226, qui se trouve à 117 années-lumière de la Terre. L’analyse de sa lumière, réalisée avec la caméra ULTRACAM placée sur le New Technology Telescope (NTT) à l’Observatoire La Silla de l’ESO au Chili, a révélé la présence de 65 corps planétaires équidistants, qui orbitent autour de l’étoile toutes les 25 heures et font baisser sa luminosité. être atténué toutes les 23 minutes. Selon les experts, cette régularité ne peut s’expliquer que par une chose : la présence d’une exoplanète qui les maintient gravitationnellement stables.

L’aspect le plus intéressant de cette histoire réside dans le fait que la planète se trouve dans la zone habitable (ou zone Boucle d’or) de l’étoile, c’est-à-dire celle dans laquelle l’eau liquide peut être hébergée car elle n’est ni trop chaude ni trop froide. La présence potentielle d’eau à la surface est un signe que la vie pourrait aussi y être hébergée. Il ne faut pas oublier que les étoiles, avant de devenir des naines blanches, se transforment en géantes rouges, anéantissant tout dans la zone touchée. On pense que dans 4 à 5 milliards d’années, le Soleil deviendra une géante rouge et englobera Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. L’exoplanète autour de la naine blanche doit donc être nouvellement formée. Selon les auteurs de l’étude, il pourrait abriter la vie pendant encore 1 ou 2 milliards d’années.

« La possibilité d’une planète dans la zone habitable est passionnante et même inattendue ; nous ne cherchions pas cela. Cependant, il est important de garder à l’esprit que davantage de preuves sont nécessaires pour confirmer la présence d’une planète. Nous ne pouvons pas observer la planète directement, donc la confirmation pourrait venir en comparant des modèles informatiques avec d’autres observations de l’étoile et des débris en orbite », a précisé le professeur Farihi dans un communiqué de presse. Des études sur ce système aideront les astronomes à mieux comprendre ce que sera l’avenir du système solaire, lorsque le Soleil se transformera également en naine blanche. Les détails de la recherche « Transits implacables et complexes à partir d’un disque de débris planétésimaux » ont été publiés dans la revue scientifique Monthly notices de la Royal Astronomical Society.