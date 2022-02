Best Buy rend le réapprovisionnement du RTX 3000 exclusif aux membres Totaltech à 200 $ par an

WTF ? ! Il semble que les revendeurs ne soient pas les seuls à exploiter les personnes désespérées pour acheter une nouvelle carte graphique RTX : Best Buy le fait aussi. Hier, le géant de la vente au détail avait réapprovisionné les produits Ampere, mais la seule façon d’en acheter un était de devenir membre de son programme Totaltech de 200 $ par an.

Le programme Totaltech offre plusieurs avantages aux membres, notamment 24 mois de protection du produit, la livraison et l’installation gratuites, le support technique Geek Squad gratuit, et plus encore. Il offre également « l’accès aux prix exclusifs des membres Totaltech », qui semble être l’endroit où se situent les GPU verrouillés.

utilisateur Twitter @CameronRitzqui suit les réapprovisionnements des cartes graphiques et des consoles, a noté hier qu’un réapprovisionnement de cartes de la série RTX 3000 arrivait chez Best Buy, et que l’achat d’une signifiait s’inscrire au programme Totaltech, ajoutant 200 $ en plus du prix.

D’accord, tous les GPU sont Total tech Lmao sheesh — KillerCam1020🎮 (@CameronRitz) 10 février 2022

« J’ai l’impression que Best Buy suppose que si vous dépensez déjà X dollars sur votre GPU ou votre PC, qu’est-ce que 200 $ de plus pour vous ? » @CameronRitz a tweeté.

Malgré le paiement de la taxe Totaltech, les cartes se sont toutes vendues en l’espace d’environ quatre heures, ce qui est encore plus long que la durée de vie de la plupart des articles Ampère lorsqu’ils arrivent en magasin. Nous ne savons pas s’il s’agissait d’un événement ponctuel ou si tous (ou la plupart) les futurs réapprovisionnements de RTX 3000 ne seront disponibles que pour les membres de Totaltech, bien qu’il soit facile d’imaginer ce dernier.

Les détaillants vendent déjà des cartes graphiques bien au-dessus de leur PDSF, et vous pouvez vous attendre à payer environ le double de leurs prix recommandés sur des sites de revendeurs tels qu’eBay, donc Best Buy pense probablement que les gens n’auront aucun problème à payer 200 $ juste pour acheter quelque chose, même même si c’est cynique et exploiteur. Vous pourriez avoir 0,001% de chances d’être choisi dans le Newegg shuffle, mais au moins c’est gratuit de participer.

Crédit image : Miosotis_Jade