Les meilleurs pros GT Sport du monde ne peuvent pas battre l’IA Gran Turismo de Sony

Dans le contexte : La plupart des intelligences artificielles des jeux vidéo ne sont pas si intelligentes, et pour une bonne raison. Personne ne veut jouer avec une IA plus intelligente, plus rapide et meilleure qu’eux. Cependant, cela n’a pas empêché les développeurs d’apprentissage automatique de créer des bots imbattables.

Mercredi, l’équipe d’intelligence artificielle de Sony a publié ses travaux sur un bot appelé « GT Sophy » dans la revue scientifique Nature. L’IA est un réseau de neurones qui vise la perfection sur les pistes de course de Gran Turismo Sport grâce à l’apprentissage par renforcement. Il a entraîné l’équivalent de plus de 45 000 heures et peut parcourir une ligne de course avec une précision d’un millimètre près.

L’équipe a récemment testé quatre bots GT Sophy contre quatre champions d’esports professionnels. Les IA sont arrivées première, troisième, cinquième et septième, battant leurs homologues humains respectifs sur la grille de huit voitures.

La deuxième place, Tomoaki Yamanaka, champion de la TGR GT Cup 2021, aurait peut-être eu une chance s’il avait été placé en pole position. En l’état, le bot en pole, surnommé GT Sophy Rogue, est resté premier pendant toute la course de trois tours sur le parcours de l’Autodrome Lago Maggiore de GT Sport.

Le plus proche que Yamanaka pouvait jamais atteindre Rogue était en une seconde. Cependant, la pression constante de la troisième place du bot GT Sophy Lavande l’a amené à concéder la première place à Rogue et à se concentrer sur le maintien de la deuxième défense contre le bot sur sa queue. Rogue a battu Yamanaka de près de six secondes, ce qui représente une énorme marge de victoire au niveau professionnel.

Il est important de noter que GT Sophy a commencé « tabula rasa » (une table rase). Il a appris à conduire à partir de zéro. Au début, c’était presque comique de voir Sophy se heurter à des murs et faire des embardées à gauche et à droite dans les lignes droites sans raison. Même les testeurs, qui sont des coureurs novices, pourraient battre l’IA 100 fois sur 100.

Cependant, l’IA a finalement compris comment conduire tout droit, négocier les virages et conduire une ligne de course orthodoxe. Il a même appris par lui-même une technique que l’équipe d’IA considérait comme unique.

La plupart des coureurs apprennent à utiliser la technique des virages « ralenti-rapide ». La méthode consiste à freiner en ligne droite lorsque vous arrivez dans une courbe pour entrer dans le virage sans perdre le contrôle, puis à accélérer en sortant du sommet.

Ce que GT Sophy a commencé à faire était une approche « fast-in-fast-out ». Il freinerait à l’entrée du virage tout en maintenant une vitesse suffisante pour incliner la voiture de sorte que la majeure partie du poids repose sur trois roues (à l’avant et à l’extérieur à l’arrière). Cela ne semble pas être une grande différence, mais le freinage tardif peut réduire les secondes d’un tour en fonction du parcours.

L’équipe d’IA pensait que Sophy faisait quelque chose d’inédit, mais la technique est utilisée depuis longtemps. Vous pouvez le voir utilisé par presque tous les pilotes de voitures de course. Certains pilotes de Formule 1 utilisent également cette méthode de virage.

« Nous remarquons qu’en fait, les meilleurs pilotes tels que Lewis Hamilton ou Max Verstappen le font, en utilisant trois pneus, en entrant et en sortant rapidement, toutes ces choses que nous pensions être uniques à GT Sophy », a déclaré Kazunori, PDG de Polyphony Digital. Yamauchi, le père de Gran Turismo.

Verstappen a été champion du monde de Formule 1 l’an dernier. Hamilton a remporté le championnat de F1 à sept reprises en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Sa septième victoire en 2020 a égalé le record de Michael Schumacher du plus grand nombre de victoires en carrière au championnat du monde des pilotes de F1. Hamilton détient également le record du plus grand nombre de victoires en course et de pole positions.

Si vous envisagez de vous procurer Gran Turismo 7 le mois prochain, ne vous inquiétez pas de vous faire battre par GT Sophy. L’équipe Est-ce que prévoyez d’ajouter l’IA au jeu dans une future mise à jour en tant qu’option amusante, mais l’IA vanille, qui est difficile mais battable, restera.