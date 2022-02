Mandiant pourrait être le prochain gros achat de Microsoft

Ils n’ont toujours pas obtenu l’approbation du marché pour les achats de Nuance et Activision-Blizzard, et il semble que Microsoft ait sa prochaine victime. A cette occasion, Microsoft pourrait investir dans la cybersécurité avec l’acquisition de Mandiant. Nous allons vous expliquer ce que fait cette entreprise et l’ordre de grandeur de cette opération.

Mandiant permettrait à Microsoft d’aller plus loin en matière de sécurité

Mandiant est l’une des plus grandes sociétés de sécurité au monde. Il a dépassé les attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre alors que la société s’ajuste après la vente d’une partie importante de son activité. La publication des résultats est intervenue alors que Bloomberg a annoncé que Microsoft envisageait d’acquérir la société.

« Nous avons franchi une étape importante au quatrième trimestre, en cédant l’activité produits FireEye et en positionnant Mandiant pour une croissance accélérée et en renforçant notre position de leader en matière d’expertise et d’intelligence »a déclaré Kevin Mandia, PDG de Mandiant.

« Nous sommes particulièrement bien placés pour répondre à un énorme besoin du marché et pouvons concentrer toute notre attention sur l’aide aux organisations pour combler leur lacune en matière de cybersécurité. Nous avons enregistré des revenus et des revenus records dans Threat Intelligence and Consulting au quatrième trimestre, et notre performance globale souligne le succès financier et opérationnel précoce de la relance de notre entreprise. »

FireEye quitte Mandiant… et serait-il racheté par Microsoft ?

Mandiant a finalisé la vente de l’activité FireEye Products à McAfee Enterprise le 8 octobre 2021. Mandiant a été séparé de l’activité FireEye Products l’année dernière. Cela a radicalement changé les perspectives de l’entreprise. L’accord entièrement en espèces a été conclu à la fin du quatrième trimestre. FireEye a initialement acquis Mandiant en 2013 pour 1 milliard de dollars.

Mandiant a indiqué que cet accord laisse FireYe avec des produits de sécurité réseau, e-mail, terminaux et cloud. Alors que les services Mandiant restent avec la société d’origine. Symphony Technology Group et FireEye maintiendront des accords de revente et de collaboration.

Mandia a déclaré en juin que l’accord avait été conclu parce que FireEye souhaitait faire évoluer ses plates-formes logicielles. Mais il prévoyait que ses produits et les revenus d’abonnement et de support associés chuteraient de 10% à 11% en 2021 par rapport à 2020.

« L’activité Mandiant Solutions a continué de générer une forte croissance des revenus annualisés et des revenus récurrents au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 »dit Mandia.

En août, Mandia a déclaré aux investisseurs qu’un quart de ses nouveaux clients Managed Defense utilisaient les services MDR de Mandiant en conjonction avec le produit de sécurité des terminaux Windows Defender de Microsoft. Les deux sociétés se seraient rapprochées en avril 2021, lorsque Mandiant a tenté de se dissocier des outils FireEye. Au total, l’opération pourrait tourner autour de 6 ou 7 milliards de dollars.

La cybersécurité, un business multimillionnaire dans lequel Microsoft entrerait

Les données de Microsoft pour le dernier trimestre ont clairement montré l’intérêt du géant de Redmond pour ce marché. La cybersécurité est devenue une branche très fructueuse pour Microsoft avec plus de 10 milliards de chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre. Renforcer sa position auprès de Mandiant augmenterait sa présence dans ce secteur et pourrait devenir incontournable.

Il y a quelques jours, Microsoft s’était vanté d’avoir pu bloquer 71 milliards de cyberattaques au cours de l’année 2021. L’entreprise était à la fois fière et préoccupée par l’augmentation des menaces. Cela oui, nous devrons sûrement attendre la clôture de l’opération de Nuance en mars, entre les mains des régulateurs britanniques, avant de voir toute acquisition supplémentaire.