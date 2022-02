Le smartphone milieu de gamme OnePlus Nord CE2 est prévu pour ses débuts le 17 février

En bref : OnePlus étendra bientôt sa gamme de smartphones milieu de gamme avec une nouvelle entrée, le Nord CE 2 5G. En tant que Core Edition du Nord 2, le nouveau téléphone de OnePlus sera une option plus abordable, avec quelques sacrifices pour réduire son prix. Certains pensent qu’il pourrait même s’agir d’une nouvelle image de marque d’un combiné Oppo existant.

La série OnePlus Nord a présenté des modèles comme le Nord original, le Nord N10 et le Nord 2, il est donc raisonnable d’attendre de bonnes choses de sa dernière entrée. OnePlus partage certaines des spécifications du téléphone à l’approche de la date d’annonce via un site Web dédié, nous devrions donc en savoir plus dans les prochains jours.

Pour l’instant, nous savons que le nouveau Nord sera doté d’une charge rapide SuperVOOC de 65 W, d’une prise casque 3,5 mm et d’une prise en charge des cartes microSD avec jusqu’à 1 To de stockage. Les teasers publiés par OnePlus nous donnent également un aperçu du design, y compris une caméra selfie perforée en haut à gauche de l’écran, le module de caméras arrière et ce qui semble être une variante de couleur bleu clair.

Malgré les quatre trous dans le module de caméra arrière, nous ne nous attendons pas à ce que ce téléphone comporte réellement quatre caméras. Au lieu de cela, l’un des plus petits trous est probablement destiné au flash. Nous devons également considérer que les premières fuites indiquaient une configuration de caméra arrière triple, ainsi qu’un écran AMOLED FHD + de 6,43 pouces et un processeur MediaTek Dimensity 900 5G.

Selon les fuites, le Nord 2 CE fonctionnera sous Android 12 (OxygenOS 12) et prendra en charge Bluetooth 5.2 et la charge inversée. La configuration de la caméra arrière devrait consister en un jeu de tir 64MP, associé à un ultra large 8MP et une macro 2MP, tandis que l’avant a une seule caméra selfie 16MP. De plus, ce téléphone devrait être disponible en trois configurations de stockage et de RAM différentes : 128 Go + 8 Go, 256 Go + 8 Go, 256 Go + 12 Go.

Compte tenu de son esthétique et de sa configuration interne, certains ont affirmé qu’il pourrait s’agir d’un Oppo Reno7 SE renommé avec un meilleur système de charge, des caméras supérieures et une prise audio. C’est une hypothèse raisonnable, étant donné qu’Oppo est la société mère de OnePlus.

Nous espérons en savoir plus sur le nouveau OnePlus Nord 2 CE d’ici l’annonce officielle, prévue pour le 17 février à 5h30 du Pacifique.