FreeOffice est une alternative complète à Microsoft Office, qui est gratuite

FreeOffice est une suite Office complète avec traitement de texte, tableur et logiciel de présentation. Il est parfaitement compatible avec Microsoft Office et disponible pour Windows, Mac et Linux.

Mieux encore, il est entièrement gratuit pour un usage personnel et commercial.

Compatibilité sans compromis

Avec FreeOffice, vous pouvez non seulement ouvrir, mais également enregistrer des documents dans les formats de fichiers Microsoft DOCX, XLSX et PPTX. Partagez des fichiers directement avec les utilisateurs de Microsoft Office, sans avoir à les exporter au préalable !

Au choix : rubans ou menus classiques

FreeOffice propose une interface utilisateur entièrement revue. Vous pouvez travailler avec des rubans modernes ou des menus et barres d’outils classiques. Mieux encore : les menus sont également disponibles avec la nouvelle interface utilisateur du ruban. Cela rend le passage de l’ancienne interface utilisateur particulièrement facile. La nouvelle barre d’outils d’accès rapide vous permet d’accéder rapidement aux fonctions les plus importantes.

Optimisé pour les écrans tactiles

Si vous utilisez un ordinateur avec un écran tactile, vous pouvez désormais passer en mode tactile avec des icônes plus grandes et un espacement accru entre les éléments de l’interface utilisateur. Ce nouveau mode tactile est disponible à la fois avec des rubans et avec l’interface utilisateur classique basée sur des menus.

Créateur de texte

Le puissant traitement de texte FreeOffice TextMaker combine la facilité d’utilisation avec une vaste gamme de fonctionnalités qui vous permettent de créer facilement de beaux documents. De nombreux nouveaux catalogues de modèles et éléments déroulants simplifient la mise en forme du texte, des tableaux et des images.

Créateur de plans

FreeOffice PlanMaker vous permet de créer sans effort des calculs, des feuilles de calcul et des graphiques de toute complexité. Avec plus de 350 fonctions à votre disposition, vous pouvez résoudre rapidement même les calculs les plus complexes et prendre des décisions judicieuses basées sur des résultats solides.

Présentations

FreeOffice Presentations est un outil puissant pour créer des présentations impressionnantes. Combinez du texte, des images, des tableaux et des illustrations dans vos diapositives et mettez-les en mouvement avec une vaste gamme d’animations et de transitions de diapositives à couper le souffle grâce à l’accélération graphique OpenGL.

SoftMaker FreeOffice est gratuit à utiliser à la maison et pour les entreprises.

Après l’avoir utilisé, vous conviendrez qu’il s’agit de la meilleure alternative gratuite à Microsoft Office.

FreeOffice est une suite Office complète avec un traitement de texte, un tableur et un programme de présentation – tous compatibles avec leurs homologues de Microsoft Office.

Quel est le piège? Il n’y en a pas. Téléchargez-le simplement gratuitement et utilisez-le aussi longtemps que vous le souhaitez. Des millions de personnes l’utilisent chaque jour et profitent de cette superbe suite Office gratuite.

