Tout ce que vous devez savoir sur l’iPad Air 2022 : rumeurs, prix, fonctionnalités et plus

Apple a mis à jour son iPad Air progressivement, de manière persistante et créative. L’iPad Air de quatrième génération est doté des dernières fonctionnalités sophistiquées pour étonner les utilisateurs. Il y a eu une augmentation de la taille de l’écran, des fonctionnalités incroyables et une hausse des prix. L’iPad Air 4 est venu avec la conception plein écran de la gamme iPad Pro. De plus, l’iPad Air de quatrième génération a été le premier produit Apple à intégrer le capteur Touch ID.

C’est le discours du passé et nous vivons à l’ère des données où Metaverse conduit le monde vers une réalité alternative. Alors, qu’attendez-vous de l’iPad Air 2022 ? Si l’iPad Air 4 peut avoir des qualités aussi subtiles et importantes, Apple devrait faire des efforts acharnés pour mettre à jour la version nouvelle génération d’iPad Air. Il y a des rumeurs sur la date de sortie, les prix et les fonctionnalités du prochain iPad Air 5 qui peuvent étourdir et enthousiasmer les fans d’Apple comme chaque nouveau produit l’a fait jusqu’à présent. Découvrons quelques rumeurs récentes importantes sur le prochain iPad Air 5 d’Apple.

Date de sortie de l’iPad Air 2022

Retenez votre rythme cardiaque et calmez vos nerfs car Apple va annoncer à la fois le nouvel iPhone SE et l’iPad Air lors de l’événement du 8 mars. Bien qu’Apple ait suivi les annonces annuelles jusqu’à présent, cette convention va être brisée.

Vous pourrez précommander les produits Apple récemment annoncés comme l’iPad Air et l’iPhone après l’événement du 8 mars. Vous pouvez sûrement avoir votre iPhone SE et iPad Air le lendemain ou la semaine suivant leur annonce officielle sur le site Web d’Apple. Apple exploite sa capacité à innover dans son approche pour lancer de nouveaux appareils Apple.

Prix ​​prévu de l’iPad Air 2022

Le lancement en 2020 de l’Apple iPad Air est venu avec des fonctionnalités améliorées, une taille d’écran époustouflante et un capteur Touch ID. Ces changements ont porté les prix à un nouveau sommet. Compte tenu du prix élevé de l’iPad Air déjà disponible, il est peu probable que les prix augmentent pour le prochain iPad Air 2022.

Bien que les prix n’augmentent pas, ils oscilleraient autour des prix actuels de l’iPad Air. Le modèle actuel d’iPad Air est proposé à différents prix et capacités de stockage, tels que 599 $ avec une capacité de stockage de 64 Go et 749 $ avec une capacité de stockage de 256 Go.

Taille de l’iPad Air 2022

Probablement, la taille de l’iPad ne serait pas très différente de celle de sa version précédente iPad Air 4. Cependant, les fonctionnalités changeraient. Il y avait un rapport célèbre en juillet dernier qui affirmait qu’Apple suivrait l’écran Liquid Retina de 10,9 pouces du précédent iPad Air. Cela prédit que le changement de taille sera minime ou nul.

Scène centrale et caméra FaceTime de l’iPad Air 2022

Excitez les fans d’Apple, car le prochain iPad Air aurait les fonctionnalités Center Stage et FaceTime. Les rumeurs sont fortes selon lesquelles l’iPad Air sera livré avec une caméra frontale UltraWide de 12 mégapixels. Ainsi, une énorme caméra fonctionnera avec Center Stage. Une caractéristique qui vous maintiendra au centre malgré vos mouvements.

Cette incroyable scène centrale est une fonctionnalité FaceTime qui restera dans un cadre parfait lorsque vous ferez des vidéos ou passerez des appels vidéo. De plus, cette superbe scène centrale effectuerait un zoom arrière au cas où plus d’une personne essaierait de s’adapter lors d’un appel vidéo.

Cependant, la caméra arrière contiendrait une configuration à objectif unique. Cela ne changera pas car plus de fonctionnalités mises à jour signifient plus de prix et le prix de la version précédente est déjà allé trop loin.

Connectivité 5G de l’iPad Air 2022

Vitesse, dynamisme et rupture des conventions sont la détermination d’Apple. La 5G a le vent en poupe avec ses deux supports disponibles partout aux États-Unis. Une version de la 5G est livrée avec une vitesse lente et une autre avec une vitesse plus robuste.

Les réseaux sub-6GHz et mmWave 5G sont répandus. Déjà le dernier iPad mini d’Apple possède la puce 5G, qui permet sa connexion avec les réseaux 5G sous-6GHz. Bien que les réseaux mmWave 5G soient rapides, ils ont néanmoins un accès limité. Alors que les réseaux 5G sous-6 GHz sont largement disponibles. Lors de l’intégration de la puce 5G, Apple prendrait cette chose en considération extrême.

iPad Air 2022 et écran OLED

Il y a beaucoup de choses que les fans d’Apple doivent savoir sur l’Apple iPad Air. Certaines rumeurs disent que l’iPad Air 2022 contiendrait un écran OLED pour enchanter les utilisateurs. Dans les mots de Ming-Chi Kuo :

En termes de technologie, l’iPad Air d’origine devrait utiliser un écran OLED LTPS. Parce que les performances et le coût ne pouvaient pas répondre aux exigences d’Apple, Apple a annulé son plan de lancement de l’OLED iPad Air en 2022.

Malgré les probabilités, Apple s’en tiendra probablement à l’écran Liquid Retina Display (LDR). Pourtant, l’apparition de mini-LED est probable. Apporter la mini-LED réduirait les distinctions entre les modèles Apple supérieurs et inférieurs. En gardant cela à l’esprit, Apple est moins susceptible d’apporter des modifications tangibles aux fonctionnalités d’affichage d’Apple iPad Air.

Autres fonctionnalités de l’iPad Air 2022

Nous attendons les changements susmentionnés dans l’iPad Air 2022. À l’exception de ces changements, il y a très peu d’informations disponibles. Pourtant, nous pouvons deviner que dans de nombreuses mises à niveau, A 15 Bionic Chip pourrait en être une, comme Apple l’a fait ses débuts dans l’iPhone 13.

Touch ID sur le bouton supérieur restera tel qu’il est sur l’Apple iPad Air 4. Apple va rendre ses fans fous cette fois.

Conclure

L’iPad Air 2022 apporte de nombreux changements ainsi que certaines des mêmes fonctionnalités. Apple organise un événement le 8 mars où il pourrait annoncer l’iPhone SE et l’iPad Air 2022. Certains des principaux changements apportés à l’iPad Air sont la caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels, la puce 5G et la puce A 15 Bionic. Ces changements suffisent à enthousiasmer les fans d’Apple.

Nous prévoyons que le prix de l’iPad Air restera inchangé. Cependant, l’événement d’Apple en mars dévoilera plus que nous ne le savons maintenant.