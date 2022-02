Les microtransactions représentaient 61% des revenus d’Activision Blizzard en 2021

Bottom line: Si vous souhaitez voir les microtransactions suivre le chemin du dodo, ne vous tournez pas vers Activision. Cette année, l’éditeur a battu des records de revenus, y compris les ventes dans le jeu. En fait, les cosmétiques, les DLC, les abonnements et les boîtes à butin représentaient la majorité des revenus d’Activision Blizzard avec une marge équitable.

Activision Blizzard a publié ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats financiers 2021 plus tôt cette semaine. Selon les chiffres, l’entreprise a connu une croissance record. Les revenus nets au quatrième trimestre étaient de 2,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % par rapport au troisième trimestre, mais une baisse de 10 % d’une année sur l’autre.

Bien que la baisse du trimestre soit malheureuse, la société assiégée s’est bien comportée dans l’ensemble. Activision a terminé son exercice 2021 en gagnant 8,8 milliards de dollars, soit une manne de près de 800 millions de dollars par rapport à l’exercice 2020, qui a également battu des records. Ces chiffres sont surprenants compte tenu des procédures de harcèlement sexuel en cours et de l’annonce de retards importants pour les jeux phares Diablo IV et Overwatch 2. Ajoutez à cela le fait que les ventes de la franchise Call of Duty ont baissé l’année dernière, et c’est une merveille Activision Blizard avait sa meilleure année.

Activision Blizzard annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de 2021 : https://t.co/T0gppqquDG — Activision Blizzard (@ATVI_AB) 3 février 2022

« Je suis incroyablement fier de nos équipes pour leur engagement et leur passion alors que nous continuons à engager le monde à travers un divertissement épique en 2021 », a déclaré le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, dans un communiqué. « Alors que nous nous tournons vers l’avenir, avec l’échelle et les ressources de Microsoft, nous serons mieux équipés pour développer les franchises existantes, lancer de nouvelles franchises potentielles et débloquer la riche bibliothèque de jeux que nous avons rassemblée en 40 ans. Nos 370 millions de joueurs dans le monde et l’excellence en milieu de travail reste notre objectif. Pour les investisseurs, notre transaction récemment annoncée est l’aboutissement de trois décennies de rendement supérieur pour les actionnaires.

Sans surprise, le soutien de famille d’Activision n’était même pas un jeu ; c’était des microtransactions, comme d’habitude. L’exercice 2021 a enregistré 5,1 milliards de dollars de ventes nettes dans le jeu. Ce revenu comprend les DLC, les abonnements WoW et tous les articles cosmétiques ou boîtes à butin dans l’un de ses jeux.

Ce chiffre représente 61 % des ventes nettes totales d’Activision et représente une augmentation annuelle de 250 millions de dollars. Il ressort clairement de ces chiffres que les microtransactions, du moins avec Activision, sont là pour rester.

« Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les réservations nettes d’Activision Blizzard étaient de 8,35 milliards de dollars, contre 8,42 milliards de dollars pour 2020 », lit-on dans le rapport. « Les réservations nettes dans le jeu étaient de 5,10 milliards de dollars, contre 4,85 milliards de dollars pour 2020. »

L’année dernière, c’était la deuxième année consécutive qu’Activision battait des records de revenus. Pour l’exercice 2020, les revenus nets se sont élevés à 8,09 milliards de dollars. Il n’est pas étonnant que Microsoft soit prêt à débourser un record de l’industrie de 68,7 milliards de dollars pour l’entreprise.