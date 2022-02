Dell lance les premiers moniteurs « IPS Black » au monde avec des rapports de contraste de 2 000:1

En bref : les moniteurs s’améliorent d’année en année. Les taux de rafraîchissement augmentent, les temps de réponse des pixels diminuent et, peut-être le plus important, la qualité d’image continue de s’améliorer. Même la technologie OLED peut être trouvée dans certains moniteurs de jeu, mais à un prix élevé. Bien que ces écrans puissent être un peu hors de portée des consommateurs ordinaires, Dell pourrait avoir la prochaine meilleure chose maintenant : les premiers moniteurs « IPS Black » au monde.

Si vous n’en avez pas encore entendu parler, IPS Black est essentiellement identique à la technologie IPS normale, mais avec une différence clé : les moniteurs construits avec des panneaux IPS Black présentent un rapport de contraste de 2 000:1 au lieu de la moyenne de 1 000:1 que nous voient généralement dans les écrans IPS.

En théorie, cela devrait ouvrir la voie à des noirs plus profonds et plus vrais que nous ne voyons généralement que dans les VA ou les OLED. La reproduction des couleurs devrait également être un peu plus difficile, mais les panneaux IPS sont généralement bons pour ce genre de choses, de toute façon.

Les deux nouveaux moniteurs de Dell ont été baptisés UltraSharp U2723QE et UltraSharp U3223QE. La plupart des spécifications des appareils sont partagées, la seule vraie différence étant leur taille d’écran : le premier est de 27 pouces tandis que le second est de 32 pouces.

Ils ont tous deux des panneaux 4K, 60 Hz capables d’atteindre une luminosité maximale de 400 nits, un rapport de contraste de 2000:1 et un temps de réponse de 8 ms, bien que nous ne sachions pas si Dell utilise les moyennes MPRT ou GtG pour cette mesure. Les moniteurs répondent techniquement à la spécification DisplayHDR 400 de VESA, mais il s’agit en grande partie d’un niveau HDR dénué de sens, de toute façon. 400 nits de luminosité ne suffisent tout simplement pas pour afficher de manière significative le contenu pris en charge par HDR dans la plupart des cas. Cela dit, la reproduction des couleurs des deux appareils devrait toujours être assez solide, Dell promettant la prise en charge de 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

En plus d’un rapport de contraste plus élevé, l’autre caractéristique remarquable de ces moniteurs est leurs nombreuses options de connectivité intégrées. Ils disposent de cinq ports USB 3.2 Gen2, d’un port USB-C standard et de deux ports USB-C supplémentaires pour les connexions en amont et en aval, respectivement. Vous y trouverez également vos ports DisplayPort et HDMI standard, bien sûr. Les deux modèles de moniteur prennent également en charge des réglages limités d’inclinaison, de pivotement, de hauteur et de pivotement.

Donc, avec la plupart des spécifications à l’écart, qu’en est-il des prix ? Le U2723QE coûte 780 $ sur le site Web de Dell, tandis que son cousin de 32 pouces coûte considérablement plus cher à 1 150 $. Étant donné que vous pouvez trouver assez facilement un écran IPS 4K pour moins de 350 $ ces jours-ci, il est clair que vous payez un peu plus pour les ports USB et le rapport de contraste plus élevé ici. C’est à vous de déterminer si ces ajouts sont valables ou non.