Analystes : les fabricants pourraient ignorer le WiFi 6E en raison de contraintes d’approvisionnement

La vue d’ensemble : la semaine dernière, un groupe d’analystes a publié un rapport qui suggère que la nouvelle norme WiFi 6E n’a pas été aussi réussie qu’espéré en raison du moment de son introduction. Les fabricants peuvent s’en tenir au WiFi 6 jusqu’à l’arrivée du WiFi 7, qui n’est pas si loin.

Un rapport du cabinet d’analystes informatiques Dell’Oro Group suggère que les contraintes d’approvisionnement freinent le WiFi 6E. En plus de cela, le WiFi 7 devrait arriver l’année prochaine, donc le WiFi 6E pourrait finir par avoir une durée de vie limitée.

Lancé au milieu de l’année dernière, WiFi 6E est une étiquette pour désigner les appareils qui apportent tous les avantages du WiFi 6 – une gamme de fréquences plus large, un débit plus élevé et une latence plus faible – au nouveau spectre 6 GHz. En octobre, Netgear a lancé le premier routeur maillé WiFi 6E quadri-bande, et Synaptics utilise le WiFi 6E pour un système d’accueil de moniteur sans fil récemment introduit. Cependant, le WiFi 7 est plus de deux fois plus rapide que le 6E, et les entreprises font déjà la démonstration des produits WiFi 7 cette année.

Les intégrateurs de systèmes ont déclaré à Dell’Oro que les clients donnent toujours la priorité au WiFi 6, peut-être parce que les composants sont plus faciles à obtenir. Les contraintes d’approvisionnement devraient se poursuivre jusqu’en 2022, il peut donc simplement valoir la peine d’attendre le WiFi 7. Le groupe affirme également que les normes de spectre 6 GHz n’ont pas encore été normalisées, ce qui freine l’adoption du WiFi 6E OEM.

Sorti seulement un an après le WiFi 6, le 6E n’était toujours qu’une demi-étape dans l’évolution de la technologie. Il est simplement regrettable qu’il soit arrivé juste à temps pour une perturbation historique des chaînes d’approvisionnement mondiales.