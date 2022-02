La demande incessante de puces alimente les extensions de capacité de GlobalWafers et de Toshiba

En bref : la pénurie de puces a été une source constante de mauvaises nouvelles pour les entreprises technologiques et les consommateurs. Cependant, la bonne nouvelle est que l’industrie s’adapte lentement à la demande incessante et explore même des moyens de créer une chaîne d’approvisionnement plus résiliente.

GlobalWafers a récemment annoncé qu’il étendrait sa capacité de fabrication entre 2022 et 2024 dans le cadre d’un projet dont les dépenses d’investissement totaliseraient 100 000 milliards de dollars NT (environ 3,6 milliards de dollars). La société a estimé qu’il s’agissait d’une décision prudente après l’échec d’un rachat prévu de 4,98 milliards de dollars du fournisseur allemand de plaquettes Siltronic.

Plus de détails sur les plans d’expansion devraient être révélés en mars, y compris les emplacements des usines. Dans un communiqué, Doris Hsu, PDG de GlobalWafers, a déclaré que la société évaluerait plusieurs sites possibles aux États-Unis, dans l’UE et en Asie. Si tout se passe bien, les premières lignes de production seront opérationnelles au second semestre 2023.

Ailleurs, Toshiba cherche également à étendre sa capacité de wafers de 300 millimètres pour les semi-conducteurs de puissance. La société japonaise souhaite construire une nouvelle usine de fabrication dans la préfecture d’Ishikawa qui pourrait devenir opérationnelle en 2024. Cette expansion aiderait Toshiba à fournir une capacité 2,5 fois supérieure à ce que la société proposait en 2021.

L’importance de la poursuite des investissements dans la capacité de fabrication ne peut être surestimée. Plus tôt dans la journée, Ford a déclaré qu’il devrait réduire ou suspendre la production dans plusieurs installations en raison de la pénurie de puces en cours. Sony a également réduit ses prévisions de livraisons de PS5, et certains leaders de l’industrie technologique pensent que la situation ne s’améliorera pas avant 2023.