Sans surprise, quelqu’un a porté Wordle sur la Game Boy originale et Analogue Pocket

Dans son contexte : Wordle est un simple jeu de mots similaire au jeu de chevilles colorées Mastermind. Les joueurs obtiennent six suppositions pour trouver un mot de cinq lettres. Les lettres prennent des couleurs différentes pour chaque supposition pour indiquer à quel point la supposition du joueur est proche. Le vert signifie que la lettre est au bon endroit, le jaune signifie qu’elle est dans le mot mais au mauvais endroit, et aucun changement signifie que la lettre n’est pas dans le mot.

Un hacker de Nintendo a réussi à porter le jeu de mots Internet à succès Wordle sur la Game Boy originale. Nintendo a abandonné la Game Boy il y a 19 ans, il est donc peu probable que vous en possédiez encore une. Cependant, même si vous en possédez un, vous devez également avoir un moyen de flasher la ROM sur une cartouche GB vierge.

Heureusement, le chercheur en sécurité et passionné de Nintendo, « stacksmashing », a également créé une version pour l’Analogue Pocket qui peut fonctionner à partir d’une carte microSD. Les deux ROM sont hébergées sur GitHub, où tout le monde peut les télécharger librement. Alternativement, il l’a également imité sur le Web.

Si vous ne savez pas ce qu’est Wordle, je serais étonné. Non seulement le passe-temps pandémique est devenu viral sur les réseaux sociaux, mais il a également fait la une des journaux au cours des deux derniers mois. C’est devenu un mot tellement familier que le New York Times a récemment payé à Josh Wardle, le créateur du jeu, une « somme à six chiffres » non divulguée pour le jeu, ce qui laisse penser que la version en ligne serait bientôt derrière un mur payant.

Un détail ringard : la taille de la ROM est très limitée, je ne pouvais donc pas tenir dans une grande liste de mots de « vrais » mots. Au lieu de cela, j’utilise un filtre bloom pour vérifier (avec, certes, actuellement un taux d’erreur très élevé) si un mot saisi fait partie des 8000 mots anglais les plus courants 😀 – empiler (@ghidraninja) 6 février 2022

Malheureusement pour le NYT, le jeu a été si largement diffusé qu’il est peu probable que quiconque paie pour y jouer. Wardle a écrit le jeu en HTML simple, il n’a donc pas fallu longtemps avant que quelqu’un le craque. Il existe des dizaines d’applications de copie sur Google Play et l’App Store d’Apple. Vous pouvez même enregistrer la page Wordle en tant que fichier d’archive Web et la lire entièrement hors ligne car elle ne récupère rien d’un serveur. Et maintenant c’est sur Game Boy et Analogue Pocket.

La ROM diffère légèrement du jeu par navigateur Internet. Selon stacksmashing, la taille de la ROM est limitée. Ainsi, alors que la version HTML dispose d’un mécanisme de vérification très fiable pour les mots saisis, son port GB a un « taux d’erreur élevé » lors de la vérification des suppositions de mots réels.

« La taille de la ROM est très limitée, donc je ne pouvais pas tenir dans une grande liste de mots de » vrais « mots », a-t-il expliqué sur Twitter. « Au lieu de cela, j’utilise un filtre bloom pour vérifier (avec, certes, actuellement un taux d’erreur très élevé) si un mot saisi est l’un des 8000 mots anglais les plus courants. »

Cette mise en garde signifie que si vous utilisez un faux mot, cela peut nécessiter une supposition. Cependant, l’utilisation du mot « actuellement » par stacksmashing suggère qu’il pourrait avoir une ROM plus raffinée plus tard. D’ici là, les joueurs devront faire plus attention à ne pas utiliser de mots ou d’orthographe douteux.