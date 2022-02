Le logo du navigateur Google Chrome fait peau neuve, mais pouvez-vous voir la différence ?

En bref : Google réorganise le logo de son navigateur Chrome pour la première fois en huit ans, bien qu’il soit peu probable que vous remarquiez quelque chose de différent au premier coup d’œil. Le nouveau logo est très similaire au précédent – certainement plus de Chrome brillant – bien qu’un peu plus dynamique.

Elvin Hu, un concepteur de Google Chrome, a présenté le nouveau logo et a révélé une partie de la réflexion derrière sa conception sur Twitter. La forme générale et les couleurs rouge, jaune, vert et bleu restent les mêmes, bien que le cercle bleu au milieu soit maintenant un peu plus grand.

Un autre changement est que les ombres situées près des frontières entre chaque couleur ont été supprimées. Cela rend le logo légèrement plus plat, mais il semble plus dynamique en conséquence. « Fait amusant : nous avons également constaté que placer certaines nuances de vert et de rouge les unes à côté des autres créait une vibration de couleur désagréable, nous avons donc introduit un dégradé très subtil sur l’icône principale pour atténuer cela, rendant l’icône plus accessible », explique Hu.

Hu note que l’équipe de conception a créé des personnalisations du logo spécifiques au système d’exploitation afin qu’elles correspondent aux autres icônes sur Windows, macOS, ChromeOS, etc. Google a envisagé de créer quelque chose de plus reconnaissable différent de l’icône précédente, y compris l’ajout d’un espace entre les bordures, mais cela a réduit la taille globale de l’image et l’a rendue plus difficile à identifier à côté d’autres applications Google, apparemment.

Hu dit que les utilisateurs commenceront à voir la version actualisée du logo Chrome dans l’application, sur le Web et ailleurs dans les mois à venir, sans que vous ne le remarquiez. Dans un tweet de suivi, le concepteur a remercié les utilisateurs pour leurs commentaires, en particulier ceux liés aux couleurs, ajoutant que « nous allons affiner la direction en fonction de celles-ci ».