Non seulement GTA 6 : Rockstar travaillerait sur un nouveau chapitre de Bully

Pendant des mois, Grand Theft Auto VI (GTA 6) a été le protagoniste de rumeurs et de rumeurs jamais officielles. En effet, la société de logiciels à l’origine du développement, Rockstar Games, reste généralement silencieuse jusqu’à ce que le titre soit en préparation. Cette fois, cependant, grâce aux nombreuses questions des fans, Rockstar a officiellement confirmé qu’il travaillait sur GTA 6. Après tout, près de 9 ans se sont écoulés depuis la sortie de GTA 5, toujours en tête des charts des meilleurs- vendre des titres, grâce aussi et surtout à son homologue en ligne. Ce n’est pas un hasard si le titre est prêt à débarquer sur PlayStation 5 Xbox Series X|S bientôt grâce à GTA 5 Enhanced & Expanded. La maison de logiciels s’est limitée à dire que GTA 6 existe et est en développement, mais n’a rien ajouté d’autre. Par conséquent, les rumeurs répandues par Tom Henderson, un leaker bien connu du secteur du jeu vidéo, selon lesquelles le titre aura deux protagonistes jouables, dont une femme, se dérouleront dans une ville en évolution dans le style Fortnite et seront publiés en 2025. , restent non confirmés.

Non seulement GTA 6 : Tom Henderson a récemment publié de nouvelles rumeurs concernant Bully, un autre titre phare de Rockstar Games sorti en 2006. D’après le tweet du leaker bien connu, Rockstar serait en train de travailler sur un nouveau chapitre, même s’il ne l’est pas. encore clair s’il s’agit d’une suite, Bully 2, ou d’une édition remasterisée similaire à celles vues pour GTA 5. Dans ce cas, la maison de logiciels reste silencieuse, il n’y a donc pas de statut officiel dans cette déclaration. Pourtant, Tom Henderson s’est révélé à plusieurs reprises être une voix fiable dans le passé, ce qui explique l’écho que son tweet trouve parmi les sites spécialisés et le fandom Bully, depuis des années en attente d’un nouveau chapitre. Les possibilités semblent donc concrètes, mais en l’absence de confirmation officielle de Rockstar Games, il est bon de ne pas donner les rumeurs répandues à coup sûr.