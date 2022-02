L’enquête Steam de janvier voit les processeurs AMD rebondir, Ampère vacille

En bref : après un retard inexpliqué de près d’une semaine, les résultats de l’enquête Steam sur le matériel et les logiciels de janvier sont arrivés. Les gagnants du mois dernier étaient AMD, Windows 11 et l’Oculus Quest 2, alors que ce n’était pas une bonne période pour la gamme de bureau Ampere de Nvidia.

En plongeant dans les processeurs, AMD a rebondi après avoir subi une baisse du nombre d’utilisateurs en décembre, ce qui a marqué la première fois qu’il n’a pas réussi à voler des parts à Intel depuis août 2021. En janvier, 0,25 % de participants supplémentaires à l’enquête utilisaient les processeurs de l’équipe rouge, poussant son part à 30,96 %.

Dans la section des cartes graphiques, bon nombre des tendances que nous avons observées au cours des derniers mois n’étaient pas présentes dans les résultats de janvier. Les cartes de bureau RTX 3000 qui ont augmenté leur part d’utilisateurs n’ont pas eu le meilleur temps, les 3070, 3060 et 3060 Ti perdant tous des utilisateurs. Les RTX 3090 et 3070 Ti sont restés inchangés, le RTX 3080 n’a augmenté que de 0,01 % et le RTX 3080 Ti a augmenté de 0,04 %. Le RTX 3050 Ti s’en est légèrement mieux sorti avec sa hausse de 0,06 %, mais la seule carte Ampère de bureau à avoir enregistré des gains significatifs a été la vanille RTX 3050, en hausse de 0,14 %.

C’était une autre histoire pour les variantes d’ordinateurs portables d’Ampere, les RTX 3060 et 3080 mobiles étaient les deuxième et troisième meilleures performances de janvier, en hausse de 0,32 % et 0,16 %, respectivement. Seule la GTX 1650 a connu un meilleur mois grâce à son gain de 0,39 %.

Les dix meilleurs GPU restent les mêmes, à l’exception de l’ordinateur portable RTX 3060 qui monte plus haut. Quant à AMD, la Radeon RX 6700 XT est toujours la seule carte RDNA 2 du graphique principal.

Ailleurs, Windows 11 continue de grignoter l’avance de Windows 10 puisque 3,41 % de participants supplémentaires ont opté pour le dernier système d’exploitation de Microsoft en janvier, portant son total à 13,56 %. De plus, plus d’un quart des personnes disposent désormais de 8 Go de RAM système, alors que celles disposant de 16 Go ont diminué.

L’enquête révèle également que 2,14% de tous les participants possèdent un casque VR, dont près de la moitié (46,02%) sont des modèles Oculus Quest 2, maintenant connus sous le nom de Meta Quest.