Ghostwire : Tokyo n’aura pas besoin de matériel de pointe sur PC

En bref : Dans Ghostwire, presque toute la population de Tokyo disparaît soudainement et est remplacée par des visiteurs paranormaux d’un autre monde. Vous jouerez le rôle d’Akito, l’un des derniers humains vivants, et vous joindrez à un esprit nommé KK pour essayer d’empêcher les forces surnaturelles de prendre le contrôle de Tokyo.

Ghostwire: Tokyo, le prochain jeu d’action-aventure du développeur Tango Gameworks et de l’éditeur Bethesda Softworks, a mis à jour sa page Steam avec la configuration système minimale et recommandée pour les joueurs sur PC.

Les exigences ne semblent pas particulièrement exigeantes, mais on ne nous dit pas non plus quels sont les paramètres de résolution cible, de fréquence d’images et de qualité d’image, il manque donc encore quelques pièces du puzzle. Quoi qu’il en soit, voici ce avec quoi nous devons travailler à cette heure :

Le minimum:

SE : 64 BITS WINDOWS 10 VERSION 1909 OU SUPÉRIEURE

Processeur : CORE I7 4770K à 3,5 GHz OU AMD RYZEN 5 2600

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1060 OU AMD RX 5500 XT (VRAM 6 Go OU PLUS)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : stockage SSD recommandé

Conseillé:

SE : 64 BITS WINDOWS 10 VERSION 1909 OU SUPÉRIEURE

Processeur : CORE I7 6700 à 3,4 GHz OU AMD RYZEN 5 2600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1080 OU AMD RX 5600 XT (VRAM 6 Go OU PLUS)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : Stockage SSD

Bethesda Softworks a publié un projecteur de studio avec l’équipe de Tango Gameworks ainsi qu’une vidéo officielle de gameplay en profondeur.

Ghostwire: Tokyo devrait être lancé le 25 mars 2022 sur PC Windows et en exclusivité chronométrée sur PlayStation 5. On ne sait pas encore quand il sera disponible sur les consoles Xbox, mais compte tenu de l’acquisition de Bethesda par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, nous pouvons être presque certain qu’il finira par trouver son chemin vers la Xbox.