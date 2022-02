RTX 3090 Ti repéré sur des sites de vente au détail à l’étranger, à un prix compris entre 3 800 $ et 5 500 $

WTF ? ! Il n’y a jamais eu de doute que le RTX 3090 Ti coûtera une somme astronomique à son arrivée, mais qui sait quand cela pourrait être. Mais nous pouvons maintenant avoir une idée du type de prix à attendre : entre 3 800 $ et plus de 5 500 $ pour certaines cartes tierces, sur la base des listes de sites de vente au détail à l’étranger.

La moins chère des deux cartes RTX 3090 Ti est la Galax GeForce RTX 3090 Ti 24 Go EX Gamer Black Edition au titre accrocheur, qui a été repérée par Moore’s Law is Dead sur une annonce de précommande divulguée du détaillant vietnamien Minh An Computer. Il est coté à 86,9 millions de VND, soit l’équivalent d’environ 3 848 $. Une recherche rapide sur Newegg montre que pour environ le même prix, vous pouvez acheter ce système pré-construit HP Omen avec un Ryzen 9 5900X et un RTX 3090.

https://t.co/vPVIr7cIsi — 188号 (@momomo_us) 4 février 2022

Si ce n’était pas assez cher, le bailleur de fonds prolifique momomo_us a repéré une liste pour un MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G sur Rakuten Japan. Son prix est de 633 773 yens, soit environ 5 518 $, taxes comprises.

La même carte MSI, qui aurait un TDP de 480 W et nécessite une alimentation électrique minimale de 1 000 W, est apparue sur un site de vente au détail suisse le mois dernier pour l’équivalent de 4 022 $. Alors que le matériel PC est généralement plus cher en dehors des États-Unis, il est toujours facile d’imaginer que le RTX 3090 Ti arrive à un prix comique.

C’est lors du CES début janvier que Nvidia nous a donné notre premier aperçu officiel du RTX 3090 Ti et de quelques spécifications (ci-dessus). La société a promis de révéler plus d’informations plus tard dans le mois, mais janvier est passé sans autre annonce.

Selon la rumeur, l’une des principales raisons du silence de Nvidia pourrait être les problèmes signalés trouvés dans le matériel du RTX 3090 Ti, probablement le PCB et le BIOS du GPU, ce qui affecterait la production compte tenu de la date à laquelle ils ont été découverts. La loi de Moore pense que la carte a été retardée « indéfiniment », ce qui signifie que Nvidia n’a toujours pas de date de sortie ferme, une affirmation qui semble de plus en plus probable.