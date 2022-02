Pourquoi la baisse des utilisateurs de Facebook n’inquiète pas Zuckerberg

250 milliards brûlés en une seule journée, 29 milliards se sont évaporés de la richesse personnelle de Zuckerberg, un nombre énorme d’utilisateurs d’iPhone qui ne peuvent plus être profilés et une baisse d’environ un million d’utilisateurs quotidiens de Facebook. Cela ressemble à l’apocalypse du réseau social Menlo Park, mais en réalité ce n’est pas le cas. En effet, le fondateur et PDG continue probablement de dormir sur ses deux oreilles même si quelqu’un commence à émettre l’hypothèse que sa créature est à un pas de la mort. Mais en est-il vraiment ainsi ? Approche-t-on vraiment de la fin d’un réseau social qui parle et discute de lui-même depuis 18 ans ? En fait non, bien au contraire.

Mark Zuckerberg l’intouchable

Tout d’abord, Zuckerberg est le patron. C’est lui qui décide et c’est lui qui déplace les ressources. En même temps, Zuckerberg est intouchable. Le fondateur détient 19% des actions de la société, qui ne sont apparemment que quelques-unes. Ou plutôt, elles le sont, mais ce qui les rend fondamentales dans sa stratégie, c’est leur nature : ces actions lui garantissent le contrôle de plus de 58 % des droits de vote. Facebook n’est pas une démocratie, c’est un gouvernement autocratique. Zuckerberg peut ignorer en toute sécurité les critiques externes ou les dérapages boursiers, car personne ne peut le retirer de son siège. Au moins pour l’instant.

La baisse des utilisateurs n’est pas si grave

Pour un géant comme Facebook, perdre un million d’utilisateurs quotidiens n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. De 1,93 milliard d’utilisateurs au dernier trimestre, on est passé à 1,929 milliard d’utilisateurs : à ce rythme il faudrait plus de 900 ans pour transformer le réseau social en terre déserte. De plus, la baisse s’est produite dans un rapport trimestriel extrêmement complexe pour la plateforme, d’une part affectée par les révélations d’un ancien employé et d’autre part affligée par l’énorme problème technique qui a obscurci le réseau social pendant plusieurs heures. En ce sens, il est également intéressant de noter que la plupart des utilisateurs évaporés appartiennent à ce que Facebook définit « le reste du monde » (et donc pas les États-Unis et l’Europe), c’est-à-dire des pays comme l’Afrique où la plateforme est utilisée massivement par entreprise locale. Dans un quartier aussi controversé, cette baisse peut même être considérée comme non pertinente. Peut-être que si cela se répétait deux ou trois quarts d’affilée, on pourrait s’inquiéter. Peut-être.

En savoir plus sur cet auteur

Les utilisateurs de l’ensemble de l’écosystème ont augmenté

Si nous nous concentrons uniquement sur les utilisateurs de Facebook, le déclin est évident, mais Meta ne possède pas seulement Facebook. Si l’on ajoute les utilisateurs d’Instagram et de WhatsApp, le résultat est que les utilisateurs quotidiens des services de Zuckerberg sont passés de 2,81 milliards à 2,82 milliards. Le chiffre mensuel est encore meilleur : Facebook comptait 20 millions d’utilisateurs mensuels de plus qu’au dernier trimestre 2020. Bref, de plus en plus de personnes utilisent les services de Meta, quelqu’un le fait juste moins fréquemment.

Meta continue de générer des montagnes d’argent

Les 10 milliards dépensés pour le Metaverse et les 10 milliards que Meta s’attend à perdre en raison des nouvelles politiques d’Apple sont nombreux, mais ils n’occultent pas un fait fondamental : la société de Zuckerberg est une machine à sous. Au dernier trimestre, les revenus se sont établis à 33,7 milliards de dollars, plus que prévu par les analystes. La plateforme est un monstre qui imprime de l’argent et qui ne changera pas de si tôt : les annonceurs investissent 100 milliards de dollars dans les publicités Facebook chaque année et il n’existe actuellement aucune alternative pouvant fournir un vivier de 2,9 milliards de personnes profilées de la même manière.

Il n’y a pas d’alternative à Facebook

Le dernier point est juste celui-ci : quelle est l’alternative à Facebook ? Pas tant du point de vue des utilisateurs, mais du modèle économique. TikTok a apporté un énorme choc à l’industrie et a forcé Meta à revoir sa stratégie avec Instagram. Mais la plateforme chinoise est encore loin de pouvoir rivaliser avec Facebook. Sans événements, places de marché, chats, pages, groupes, notifications ciblées, etc., il est difficile pour TikTok de s’emparer d’un nombre suffisant d’utilisateurs, de proposer aux investisseurs un modèle de profilage similaire à celui de Facebook et de porter l’attention sur soi. Certes, le marché réclame une alternative sociale à Facebook, mais elle n’existe tout simplement pas pour le moment.