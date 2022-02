Wordle peut devenir payant

Le New York Times a acheté Wordle, le jeu de mots populaire qui fait des vagues sur le Web. « Dans un premier temps » il restera gratuit, mais à l’avenir il pourrait faire partie de l’offre payante de la publication.

Wordle, le jeu devenu viral au cours des dernières semaines qui demande aux utilisateurs de deviner un mot en seulement cinq essais, pourrait devenir payant à l’avenir. Le changement possible serait le résultat de l’acquisition du jeu de mots par le New York Times, le journal américain qui a déjà un grand nombre de jeux basés sur des chiffres et des mots dans son giron. Justement cet élément pourrait éclairer l’avenir possible de Wordle : pour accéder à ces jeux, les utilisateurs doivent s’acquitter d’un abonnement mensuel ou annuel.

Même les propos utilisés par le journal dans la note annonçant l’acquisition semblent aller dans ce sens, expliquant que Wordle « restera dans un premier temps gratuit pour les nouveaux et les anciens joueurs ». Au début, mais pas pour toujours. Le jeu, créé par Josh Wardle, a été acquis dans le cadre d’un contrat à sept chiffres, mais le coût exact n’a pas été divulgué. Un deal millionnaire donc justifié par le nombre colossal de joueurs que Wordle a récolté ces dernières semaines : 1er novembre dernier 90 joueurs jouaient à Wordle, aujourd’hui ils sont des millions chaque jour.

« C’était incroyable de voir un jeu apporter autant de joie à tant de gens », a écrit le créateur Wardle sur Twitter. « Mais je mentirais si je disais que ce n’était pas un peu bouleversant. Je ne suis qu’une personne après tout et je pense qu’il est important qu’à mesure que Wordle se développe, il continue d’offrir une expérience formidable à tout le monde. » Le jeu aujourd’hui populaire sur le web (et sur Twitter, comme le savent bien les utilisateurs du réseau social) a été créé pendant la pandémie par Josh pour sa petite amie Palak Shah. Il est sorti en ligne en 2020 puis est resté dans l’ombre jusqu’à fin 2021, lorsque l’engouement pour le jeu (et pour les succès à partager sous forme d’emojis colorés) a pris le dessus.