Rumeur: la suite de Call of Duty Modern Warfare entre dans l’état alpha avec 11 studios impliqués

Dans le contexte : en réponse aux craintes que la franchise soit en difficulté, un initié de l’industrie a fourni une mise à jour mineure sur la façon dont se déroule le développement du jeu Call of Duty de cette année. Bref : les choses semblent bien se passer, mais de nombreux studios sont impliqués.

Activision n’a pas encore dévoilé le jeu Call of Duty de cette année, dirigé par Infinity Ward, mais tous les signes indiquent qu’il s’agit d’une suite du jeu précédent de ce studio, le redémarrage de Modern Warfare en 2019. Plusieurs sources ont déclaré à l’initié de l’industrie, Tom Henderson, que le jeu était entré en alpha.

Henderson dit que c’est la première fois qu’il a entendu parler d’un jeu Call of Duty entrant en alpha. Il ne pense pas que ce soit préoccupant, parlant positivement des images qu’il avait vues jusqu’à présent.

Cela peut soutenir la rumeur précédente de Henderson indiquant la suite de Modern Warfare est repoussée à octobre au lieu du lancement habituel de novembre en raison des ventes décevantes de Call of Duty Vanguard de l’année dernière.

La semaine dernière, l’utilisateur de Twitter @RalphsValve a déclaré que 11 studios étaient travaille sur Call of Duty de cette année, l’appelant une situation « tout le monde sur le pont ». Outre Activision et trois studios Infinity Ward, Raven Software, Toys for Bob, Demonware, High Moon Studios, Beenox, Sledgehammer et Treyarch sont tous impliqués dans le développement.

Je viens d’apprendre que Treyarch aide également, « tout le monde est sur le pont » – Ralph (@RalphsValve) 29 janvier 2022

L’une des sources possibles des récents conflits entre Activision et ses employés (qui ont probablement conduit à l’acquisition de la société par Microsoft) est le nombre d’entre eux qui ont été amenés à travailler sur Call of Duty. Toys for Bob, connu pour Crash 4 et la trilogie Spyro Reignited, était un appel à l’aide plutôt étrange. Les employés de Raven Software sont en train de se syndiquer en réponse au licenciement des employés QA, tandis que la réaction d’Activision semble être « s’en inquiéter plus tard ».

En novembre, @RalphsValve fuite plusieurs détails de Call of Duty de cette année. Il traitera apparemment de la guerre contre la drogue, présentera un gore plus réaliste et incorporera un système de moralité.