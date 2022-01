Sony répond à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft en rachetant Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony a rapidement réagi à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft en acceptant d’acheter Bungie, le créateur original de la franchise Halo (il s’est depuis séparé de Microsoft) et le développeur de Destiny. Une fois l’accord conclu, Bungie sera une filiale indépendante de Sony Interactive avec un conseil d’administration dirigé par Pete Parsons, le PDG actuel de Bungie, aux côtés du reste de l’équipe de direction actuelle.

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré qu’il souhaitait être clair avec la communauté sur le fait que Bungie resterait un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme.

Bungie a été fondée en 1991 et acquise par Microsoft en 2000, apparemment quelques jours seulement avant qu’Apple n’acquière le studio, et a repositionné Halo : Combat Evolved en tant que titre de lancement pour la Xbox.

Bungie s’est séparé de Microsoft en 2007, mais Microsoft a conservé les droits sur la franchise Halo. Le studio a depuis lancé la franchise multijoueur de tir à la première personne Destiny, qui comprend jusqu’à présent deux versions majeures.

Sony paiera 3,6 milliards de dollars pour Bungie, qui est maintenant basé à Bellevue, Washington, et compte plus de 900 employés sur la liste de paie.

Bungie a un potentiel illimité pour unir des amis du monde entier. Nous avons trouvé en PlayStation un partenaire qui partage notre rêve et s’engage à accélérer notre vision créative de création de divertissements intergénérationnels. Notre voyage commence aujourd’hui.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD – Bungie (@Bungie) 31 janvier 2022

Bungie a publié une FAQ sur le sujet, notant que ses plans pour Destiny 2 – y compris l’extension à venir The Witch Queen – ne changeront pas à la suite de l’acquisition. Il n’y aura pas d’exclusivités de plate-forme et toutes les plates-formes annoncées précédemment seront toujours prises en charge.

Il s’agit de la troisième acquisition majeure de jeux en janvier, après l’achat de Zynga par Take-Two Interactive pour 12,7 milliards de dollars et le rachat monstre d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. L’accord de Sony pour Bungie est minuscule par rapport aux autres, mais pourrait être le premier d’autres à venir.