Sony prévoit de présenter Gran Turismo 7 en exclusivité lors de son premier State of Play en 2022

Dans le contexte : chaque fabricant de consoles a ses vendeurs de matériel, des jeux qu’ils utilisent pour présenter leur console. Nintendo a Mario, mais plus récemment, Legend of Zelda : Breath of the Wild est devenu la franchise « regardez-nous » de la société. Microsoft a Halo comme porte-parole non officiel, tandis que Sony est depuis longtemps la série Gran Turismo. Dans deux jours, nous aurons un bon aperçu du prochain Gran Turismo 7, juste un mois avant de pouvoir mettre la main dessus.

Avec le lancement de Gran Turismo 7 qui se profile à l’horizon, Sony a décidé que le moment était venu de faire la promotion de l’un de ses vendeurs de consoles les plus anciens en le présentant dans le prochain State of Play. Le responsable des communications de contenu de Sony, Brett Elston, a noté que le prochain événement diffusé en streaming comporterait plus de 30 minutes de séquences inédites de Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 occupe le devant de la scène dans un tout nouvel état des lieux, arrivant mercredi à 14 h 00 Pacifique : https://t.co/Yo0Iq8udFH pic.twitter.com/F3ASOpmpeQ – PlayStation (@PlayStation) 31 janvier 2022

Gran Turismo est depuis longtemps l’une des exclusivités les plus brillantes de Sony. Le jeu est apparu en 1997 et couvre toutes les consoles PlayStation avec deux versions principales par génération. Gran Turismo 7 sera le premier disponible sur PS5. Le jeu a constamment repoussé les limites du matériel de chaque génération pour offrir des graphismes qui se rapprochent progressivement de la photo-réalité à chaque itération.

Cette fois-ci, la PlayStation 5 offre beaucoup plus de puissance à Polyphony Digital, et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela se voit (ci-dessus). Même encore, nous ne sommes qu’à un peu plus d’un an du cycle de vie de la PS5. Si le premier jeu a l’air aussi bon, il sera intéressant de voir ce que les développeurs pourront faire dans quelques années après avoir défini les tenants et les aboutissants du nouveau matériel.

Après plusieurs retards dus à la pandémie et en développement simultané pour la PS4 et la PS5, Gran Turismo 7 sera finalement lancé le 4 mars 2022. D’ici là, vous pouvez baver sur ce que Sony est prêt à montrer le jeu ce mercredi 2 février. à 14h HNP.