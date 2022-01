Fichiers est un explorateur de fichiers Windows plus beau avec des onglets et plus de fonctionnalités

Tablette 10.1 Pouces Android 10.0 Tablettes Ultra-Portable- RAM 4 Go | 64 Go Extensible (Certification Google GMS) - JUSYEA - Batterie 8000mAh - Double WiFi—Boîtier de Haute Qualité - Rouge

PARAMÈTRES ULTRA-FORTS -Merci d'avoir acheté la tablette JUSYEA: écosystème d'origine Android10.0 pie J5 intégré, écran en verre de grande taille 10 pouces processus G + G et prend en charge 1280 * 800 pixels, en utilisant la technologie eMMC prend en charge 4 Go de RAM + 64 Go ROM (prise en charge de la carte Micro SD 4-128 Go) 5.0 + 8.0MP double caméra, batterie 8000mAh intégrée, supporte uniquement le wifi L'APPLICATION LA PLUS PRATIQUE: J5 tablette prend en charge 30 jours de veille, 6 à 8 heures de lecture vidéo continue, la dernière tablette Android 10.0 prend en charge toutes les applications Play Store à télécharger ( météo, vidéo, les jeux, la beauté, l'éducation, etc.). vous pouvez utiliser ce plus facilement et plus rapidement n'importe où, et elle est également votre meilleur partenaire pour le bureau, la navigation sur Internet, le repos à la maison, les voyages - Netflix Support VOUS OBTENEZ PLUS: La tablette JUSYEA 10 pouces est votre meilleur choix - Plus pour vous: tablette J5, chargeur standard européen 5V 2A, câble de données 100 mm Type-C/câble de données 100 mm Micro-USB,stylo condensateur, manuel d'instructions, étui de protection haut de gamme, Film de protection en plastique (film non trempé) et service de garantie le plus important MISE À NIVEAU DU PRODUIT:Tablette J5 utilise une interface de type C/Micro-USB pour maximiser la protection de la charge et la durée de vie. Afin de réduire les dommages de l'écran lors du transport, nous avons ajouté plastique film protection.Lorsque vous recevez il, veuillez retirer ce film protecteur.Tablette est très appropriée pour envoyer des proches, des enseignants, des enfants et des amoureux comme cadeaux.Chaque produit a passé les tests stricts de usine JUSYEA, soyez assuré d'acheter. LE SERVICE BEAT: JUSYEA travaille et conçoit depuis plus de 10 ans. Pour les produits vendus en ligne en Europe, nous avons le meilleur personnel de service client et le meilleur support d'ingénieur logiciel et matériel. Dans le même temps, vous bénéficierez d'un service VIP de 1 + 1 an. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre personnel sans hésitation. Nous vous servirons jusqu'à ce que vous soyez satisfait. JUSYEA vaut votre achat