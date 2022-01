Nouveau record de pollution au méthane dans l’atmosphère : les sources ne sont pas celles auxquelles on pourrait s’attendre

Les concentrations atmosphériques de méthane ont atteint 1900 parties par milliard, trois fois plus qu’à l’ère préindustrielle. Quels sont les risques et les causes.

Bien que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) soient considérées comme le principal catalyseur du changement climatique, il existe également un autre gaz à effet de serre qui joue un rôle très important dans le réchauffement climatique : le méthane (CH4). Comme le souligne un article de The Conversation du professeur Euan Nisbet, professeur de sciences de la Terre à l’Université de Londres, l’impact mondial du méthane depuis 1750 a été calculé comme étant environ la moitié de celui du dioxyde de carbone. Mais malheureusement, il augmente considérablement. Selon les dernières données publiées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), elle est en effet passée de 700 ppb (parties par milliard, parties par milliard) dans la période précédant la révolution industrielle à 1 900 parties par milliard enregistrées à la fin de l’année dernière.

Comme l’a indiqué le professeur Nisbet, les concentrations atmosphériques de méthane ont connu une augmentation significative dans les années 80 et 90 de la dernière seconde, avant de se stabiliser et de recommencer à croître à partir de 2007. Le bond en avant le plus important a été enregistré dans les années 2020 et l’année suivante le le pic susmentionné a été atteint. Mais d’où vient tout ce méthane ? Selon les estimations de l’étude « The Global Methane Budget » menée par des scientifiques français du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de l’Université Paris-saclay, nous rejetons chaque année 600 millions de tonnes de méthane dans l’atmosphère, dont les deux cinquièmes proviennent de sources naturelles – principalement la végétation en décomposition dans les marécages, écrit le professeur Nisbet – et les trois cinquièmes restants sont plutôt liés à des activités anthropiques. La principale source humaine contribuant aux émissions de méthane est l’agriculture, en particulier les immenses élevages de bétail, avec 150 millions de tonnes rejetées chaque année. Les industries des combustibles fossiles, en revanche, sont responsables du rejet d’environ 100 millions de tonnes, tandis que les décharges urbaines et les systèmes d’égouts contribuent à environ 70 millions de tonnes.

Comme l’a souligné le professeur Nisbet, il est possible de distinguer le méthane biogénique – c’est-à-dire celui produit par la décomposition de la végétation et la digestion des ruminants – de celui qui provient de l’industrie des énergies fossiles et des incendies. Le premier est en effet riche en l’isotope carbone-12, tandis que le second en contient plus de carbone-13. Si jusqu’en 2007 il y avait plus de méthane dans l’atmosphère lié aux activités industrielles, depuis lors, il y a eu une augmentation significative du méthane biogénique, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales. En raison de l’impact du changement climatique, en effet, les marécages de ces zones – comme les bassins de l’Amazone et du Congo – les zones humides ont commencé à introduire beaucoup plus de méthane, atteignant jusqu’à 200 millions de tonnes par an. De plus, plus les températures sont élevées, plus la biomasse décomposée est importante et par conséquent la quantité de méthane libérée. Les concentrations sont encore accrues par les immenses troupeaux de bovins de boucherie, notamment dans les pays d’Amérique du Sud comme le Brésil. Les appareils qui transforment les déchets alimentaires en engrais et les décharges à ciel ouvert dans certains pays augmentent également le méthane.

Puisqu’il est impossible d’arrêter le méthane émis par la décomposition de la végétation, le professeur Nisbet souligne qu’il faut agir sur toutes les émissions anthropiques. Parmi les mesures indiquées par le scientifique figurent « le colmatage des fuites de gaz, la couverture des décharges, l’arrêt de la combustion des déchets agricoles et l’élimination du méthane de la ventilation des mines de charbon ». Il peut également être très utile de passer à une alimentation basée principalement sur des produits d’origine végétale, ce qui réduirait considérablement les émissions liées aux grands élevages bovins. Lors de la COP26 à Glasgow, les gouvernements de cent nations se sont engagés dans le Global Methane Pledge, avec la promesse de réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030.