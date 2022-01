Ubisoft sur les NFT : les joueurs « ne comprennent pas »

Une patate chaude : pensez-vous que les NFT dans les jeux sont à peu près aussi bienvenus qu’une masse non identifiée sur votre corps ? Si tel est le cas, Ubisoft dit de ne pas s’inquiéter : vous ne comprenez tout simplement pas. Une interview avec deux des dirigeants de l’entreprise derrière la poussée NFT révèle qu’Ubisoft ne pense pas qu’il devrait changer sa position sur les jetons non fongibles, mais c’est nous qui devons les comprendre et les accepter. Après tout, ils sont « vraiment bénéfiques ».

Alors qu’Ubisoft investit dans les titres blockchain via son laboratoire d’innovation stratégique depuis au moins 2018, et que le PDG Yves Guillemot est un membre fondateur de la Blockchain Gaming Alliance, le studio a été l’un des premiers développeurs majeurs à intégrer les NFT dans ses jeux en les ajoutant à Ghost Recon Breakpoint via le lancement de la plateforme Ubisoft Quartz le mois dernier.

La réaction des joueurs a été un flot de dégoûts pour la vidéo d’annonce de Quartz, et presque personne n’a acheté les NFT, mais Ubisoft a doublé et a insisté sur le fait qu’il s’en tiendrait à ses principes. Maintenant, dans une interview avec le site australien Finder (via Kotaku), il semble blâmer le manque de compréhension des joueurs.

« Je pense que les joueurs ne comprennent pas ce qu’un marché secondaire numérique peut leur apporter. Pour l’instant, en raison de la situation actuelle et du contexte des NFT, les joueurs croient vraiment qu’il s’agit d’abord de détruire la planète, et ensuite d’un simple outil de spéculation. Mais ce que nous [at Ubisoft] voient en premier est la fin du jeu. Le jeu final consiste à donner aux joueurs la possibilité de revendre leurs articles une fois qu’ils en ont fini avec eux ou qu’ils ont fini de jouer au jeu lui-même », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovations stratégiques d’Ubisoft.

« Donc, c’est vraiment, pour eux. C’est vraiment bénéfique. Mais ils ne comprennent pas pour l’instant.

Beaucoup de gens considèrent que les NFT dans les jeux ne sont rien de plus qu’une saisie d’argent cynique par les entreprises qui les mettent en œuvre, mais Pouard a de nouveau souligné qu’ils visent à aider les joueurs à gagner de l’argent, « Donc, il ne s’agit pas seulement d’Ubisoft, en fait. » Ubisoft sera obtenir une part de chaque article vendu, bien sûr, donc c’est un peu sur l’entreprise, en fait.

Pouard a également été interrogé sur Stalker 2, un jeu qui a reçu tellement de contrecoups de son annonce NFT que les développeurs les ont supprimés. « C’est attristant de voir qu’il y a encore une certaine résistance basée sur l’incompréhension », a ajouté Pouard.

Il n’y a pas qu’Ubisoft qui plonge dans le train NFT. Square Enix, EA, Facebook, Coinbase, YouTube et bien d’autres les adoptent, ignorant apparemment l’énorme quantité de critiques et de colère provenant de la majorité des gens. Mais Ubisoft, qui s’est avérée être la société de jeux vidéo la plus détestée au monde l’année dernière (sur la base de tweets), s’est prononcée pour sa défense, bien que blâmer les joueurs qui « ne comprennent pas » fait monter les choses d’un cran.