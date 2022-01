Un rapport du département américain du Commerce met en évidence des niveaux alarmants de stocks de puces

En bref : l’année dernière, le département américain du Commerce a demandé des informations à la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs pour mieux comprendre la pénurie actuelle de puces. Le ministère a reçu plus de 150 réponses et a partagé une partie de ce qu’il a appris cette semaine.

Le département du Commerce a constaté que parmi 25 utilisateurs immédiats/finaux de semi-conducteurs, les niveaux de stocks médians étaient tombés à moins de cinq jours en septembre 2021. À titre de comparaison, le chiffre était plus proche de 40 jours en 2019 avant la pandémie.

Bien sûr, nous examinons des données qui datent maintenant d’au moins quatre mois, alors faites-en ce que vous voulez.

Surtout, le département du Commerce note que la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs reste fragile en raison d’une capacité de production de wafers limitée. Le plus grand défi continue d’essayer d’équilibrer l’offre et la demande, mais les entreprises ont également identifié d’autres goulots d’étranglement liés à des éléments tels que la capacité d’emballage et l’assemblage.

Les fabricants de semi-conducteurs font de leur mieux pour résoudre le problème, mais ce n’est pas celui qui peut être résolu du jour au lendemain. Depuis le deuxième trimestre 2020, l’utilisation trimestrielle des fabs est restée supérieure à 90 % ; il n’a même pas atteint 80% au premier trimestre 2019.

Les entreprises consacrent également de grosses sommes d’argent au problème, construisant de nouvelles usines aussi rapidement que possible. Il y a quelques jours à peine, Intel a annoncé qu’il dépenserait plus de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de puces dans l’Ohio. La construction commencera d’ici la fin de l’année et la production devrait être mise en service fin 2025.

Crédit image : Tima Miroshnichenko, Cottonbro