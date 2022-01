Microsoft Edge intègre désormais les prédictions de texte dans Windows

Chaque semaine, nous devons parler de Microsoft Edge et même si nous n’aimons pas toujours les nouvelles fonctionnalités, nous devons admettre que cette nouvelle fonctionnalité est géniale. L’équipe derrière Microsoft Edge fournira des prédictions de texte à l’aide de la technologie interne Microsoft AI et ML. L’objectif est de suggérer le meilleur mot possible pendant que les utilisateurs tapent sur le Web. Comme toujours, cette nouvelle fonctionnalité est d’abord déployée pour certains utilisateurs sur Windows 10 et Windows 11 dans la chaîne Canary.

Les prédictions de texte arrivent sur Microsoft Edge

La fonctionnalité de prédiction de texte de Microsoft Edge est similaire au fonctionnement des prédictions dans Microsoft Editor ou Outlook. Par exemple, si vous souhaitez accepter les prédictions de texte de Microsoft, appuyez simplement sur la touche de tabulation ou sur la touche de curseur droit. Si vous souhaitez ignorer la suggestion, vous pouvez continuer à taper et l’aperçu disparaîtra.

Selon la feuille de route de Microsoft, les prédictions de texte seront bientôt disponibles pour les autres utilisateurs pour nous aider à mieux composer les messages dans le navigateur. Si vous utilisez Edge Dev ou Canary, vous pouvez essayer les prédictions de texte expérimentales en vous assurant que la région de votre appareil est définie sur les États-Unis avec la langue.

Fonctionnement des prédictions de texte Microsoft Edge

La nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge devrait nous aider à taper plus rapidement et avec moins d’erreurs lors de la navigation dans les moteurs de recherche ou les sites Web de réseaux sociaux. Lorsque la fonctionnalité est activée, Edge affiche des prédictions ou des suggestions dans une boîte de suggestion grisée lorsque vous tapez.

Si nous acceptons la suggestion avec « Languette » ou « flèche droite », il sera automatiquement inséré dans votre texte. De plus, la fonctionnalité de prédictions d’Edge ne fonctionne que sur Windows 10 ou Windows 11. Il n’est pas encore clair quand la fonctionnalité sera ajoutée à la version macOS ou Linux.