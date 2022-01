Blizzard a annoncé un nouveau jeu de survie

Magilano SKYJO, de Le Tout Nouveau Jeu de Cartes pour Les Petits et Les Grands. Un Jeu de société idéal pour se divertir et Passer des soirées Amusantes avec des Amis et en Famille.

VOTRE OBJECTIF : Essayez d’obtenir le moins de points en inversant, négociant et recueillant des cartes tout au long de la partie, composée de plusieurs tours. Ceci est uniquement possible tant qu’un joueur n’a pas découvert toutes ses cartes, car sinon le tour s’achève. Donc prenez garde, gardez un œil sur le jeu, soyez prudent et attentif aux actions des autres joueurs ! TRÈS DIVERTISSANT pour jouer entre amis et en famille. SKYJO est un jeu de cartes divertissant pour les enfants et même pour les amateurs de jeux plus âgés (les adultes). COMMENCEZ À JOUER RAPIDEMENT : Les règles sont très simples ! Un petit manuel avec des images est inclut. Il est parfait pour jouer une petite partie entre deux activités et comme jeu de société pour des soirées amusantes. Un jeu adaptable qui se joue tour à tour. JEU ÉDUCATIF : Compter – Ajouter jusqu’à 100 numéros à deux chiffres. Estimer – S’habituer aux opportunités. Concentration – Suivre le cours du jeu et les tours des autres joueurs. JOUEURS : De 2 à 8 joueurs. ÂGE : À partir de 8 ans et plus. DURÉE DU JEU : Environ 30 minutes. LANGUES : allemand, anglais, français, espagnol et italien. CONTENUS : 150 cartes à jouer, 1 carnet, 1 manuel. Fabriqué en Allemagne.