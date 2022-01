YouTube souhaite ajouter des fonctionnalités NFT à la plate-forme

En bref : la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a partagé une lettre avec les créateurs expliquant les principales priorités de la plate-forme pour 2022, qui comprenait quelques surprises. Il semble que YouTube ait prêté attention aux technologies émergentes telles que les NFT afin que les développeurs puissent gagner de l’argent supplémentaire avec elles.

Le PDG de YouTube indique que les technologies Web3 sont une source d’inspiration pour ce qui arrivera sur la plate-forme vidéo en 2022. La lettre ne précise pas comment ils utiliseront les NFT ni ne mentionne les dates de sortie de ces fonctionnalités, mais nous devrions les examiner pour la première fois cette année.

« L’année écoulée dans le monde de la crypto, des jetons non fongibles (NFT) et même des organisations autonomes décentralisées (DAO) a mis en évidence une opportunité auparavant inimaginable de développer la connexion entre les créateurs et leurs fans », a déclaré Wojcicki. « Nous nous concentrons toujours sur l’expansion de l’écosystème YouTube pour aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes, y compris des choses comme les NFT, tout en continuant à renforcer et à améliorer les expériences des créateurs et des fans sur YouTube. »

La première idée qui vient à l’esprit lorsque nous associons les NFT et YouTube est que les créateurs de contenu les vendent directement aux téléspectateurs, mais il pourrait y avoir une torsion ici et là pour rendre les choses plus intéressantes. Peut-être que Google peut créer son propre marché NFT, avec YouTube comme principal fournisseur, ou simplement utiliser des tiers établis comme Open Sea et Rarible.

Outre les NFT, d’autres opportunités de gagner de l’argent sur YouTube plus tard cette année incluent des podcasts et des fonctionnalités d’achat étendues. YouTube s’efforce également d’ajouter d’autres façons de remixer le contenu de Shorts.

Wojcicki a profité de l’occasion pour commenter la désactivation du nombre d’aversion, déclarant que cette fonctionnalité était souvent utilisée pour harceler les petits YouTubers. Sur la base des données recueillies par YouTube, il n’y avait pas de différence significative dans l’audience, que les aversions soient publiques ou non.

La lettre contenait également des éléments intéressants sur YouTube. Par exemple, les vidéos Shorts ont un total de 5 billions de vues de tous les temps. En outre, il a montré à quel point YouTube a eu un impact sur l’économie mondiale en 2020, soutenant plus de 800 000 emplois aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, au Brésil, en Australie et dans l’UE réunis.

Des éditeurs comme Ubisoft et Square Enix aux agences de presse comme Associated Press, un nombre considérable d’entreprises se lancent dans le vers NFT. Les consommateurs ont également manifesté leur intérêt pour l’art virtuel certifié, avec des dépenses annuelles en NFT avoisinant les 27 milliards de dollars.