La détection de la musique et la suppression du bruit arrivent dans Microsoft Teams

A l’époque, quand ils présentaient Teams, on prévoyait déjà que ça allait être une bombe. Cependant, personne ne pensait que cela deviendrait si pertinent. Cela est malheureusement dû à la pandémie et à l’apparition du travail hybride. De Microsoft, ils mettent à jour Teams très fréquemment pour aider tous les utilisateurs qui doivent travailler comme ça. Maintenant, la société de technologie de Redmond a annoncé un tas d’améliorations audio pour sa plate-forme de communication, et bien qu’elles ne soient pas toutes nouvelles, elles sont certainement les bienvenues.

Les équipes se tournent vers les améliorations audio

La dernière des fonctionnalités déployées par Microsoft dans Teams est le mode de musique Hi-Fi. Cette capacité est importante car elle facilite de nombreux cas d’utilisation, tels que les cours de musique et les indications médicales lors de rendez-vous virtuels avec le professionnel de la santé. Teams y parvient en transférant ces signaux audio à une fréquence d’échantillonnage de 32 kHz (bande passante de 16 kHz) à 128 kbps. Il parvient à assurer une haute fidélité tout en réduisant le débit binaire quatre fois par rapport à l’encodage sans perte. Vous pouvez savoir comment en profiter en suivant les instructions de Microsoft.

Une nouvelle fonctionnalité qui tire parti du mode de musique Hi-Fi est la suppression du bruit basée sur l’apprentissage automatique, qui est désormais activée par défaut pour les utilisateurs de Teams. Ce modèle utilise des signaux non vocaux comme entrée, puis détermine s’il faut ou non supprimer ce bruit. S’il identifie l’entrée comme de la musique, telle que celle jouée pendant une leçon de violon, il invite l’utilisateur à activer le mode de musique hi-fi. S’il détecte un faux positif, l’utilisateur peut simplement ignorer cette invite. Et si le modèle ML détecte réellement un bruit indésirable qui n’est pas de la musique, il le supprimera automatiquement.

Microsoft affirme avoir construit ce modèle en entraînant un réseau neuronal convolutif sur un ensemble d’entraînement contenant un million de clips audio avec du son et de la musique. L’ensemble de formation comprenait des sons provenant d’une variété d’environnements et d’instruments pour répondre à une grande variété de cas d’utilisation. Le modèle résultant a ensuite été testé sur une collection de 1 000 clips audio, donnant une précision de 81 %. Microsoft affirme que son modèle a dépassé toutes les recherches publiées dans ce domaine, et vous pouvez voir les détails de cette recherche sur ce lien.

La suppression du bruit basée sur ML a été activée par défaut pour « la plupart » des utilisateurs de Teams, tandis que la détection automatique de la musique sera déployée plus largement dans les mois à venir.