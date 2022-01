L’inventeur de la Playstation, Ken Kutaragi, évite le métaverse et trouve les casques VR « ennuyeux »

Vue d’ensemble : bien que le métaverse semble résoudre certains problèmes contemporains, tels que la fourniture de présentations pratiques avec des objets quasi physiques dans un scénario de travail à domicile, il prête à certaines connotations dystopiques. Le film The Matrix et la bande dessinée Peace of Mind avertissent tous deux que les IA et les entreprises contrôlant le métaverse n’ont pas nécessairement le bien-être de l’humanité en tête de leur liste de priorités.

Le métaverse semble être la prochaine nouveauté dans le monde de la technologie. Tout le monde en parle, et apparemment toutes les entreprises Big Tech veulent être au rez-de-chaussée. Mark Zuckerberg est tellement enthousiasmé par le métaverse qu’il a changé le nom de Facebook en « Meta ».

Pour ceux qui ne connaissent pas l’idée du métaverse, le concept consiste à créer un univers virtuel dans l’univers réel où les gens peuvent interagir sans quitter leur domicile. Pensez aux réunions de travail avec des avatars qui peuvent se déplacer dans une salle virtuelle au lieu des réunions Zoom (ci-dessous). Couplés aux NFT, les habitants du métaverse peuvent même « posséder » des choses qui n’existent pas.

Cependant, tout le monde n’est pas à bord du train métaverse. Ken Kutaragi, l’inventeur de la PlayStation et ancien PDG de la division jeux de Sony, a déclaré à Bloomberg qu’il ne voyait pas l’intérêt d’un monde « quasi-réel ».

« Être dans le monde réel est très important, mais le métavers consiste à rendre quasi-réel dans le monde virtuel, et je ne vois pas l’intérêt de le faire », a déclaré Kutaragi dans une interview. « Vous préférez être un avatar poli plutôt que vous-même ? Ce n’est essentiellement pas différent des sites de messagerie anonymes. »

Le « père de la PlayStation » trouve également les casques VR « ennuyeux » car ils coupent les utilisateurs de la réalité.

« Les casques vous isoleraient du monde réel, et je ne peux pas être d’accord avec cela », a-t-il déclaré. « Les casques sont tout simplement ennuyeux. »

Kutaragi est maintenant le PDG de la startup d’intelligence artificielle Ascent Robotics, qui fait en fait le contraire de Facebook/Meta. Ascent travaille sur une technologie qui transforme les objets du monde réel en données lisibles par machine. La société vient de terminer une ronde de financement avec un investissement de 1 milliard de dollars de l’ancien employeur de Kutaragi, Sony.

Kutaragi, qui renonce actuellement à son salaire chez Ascent, affirme que le matériel « prêt à l’emploi » ne suffira pas à ses objectifs. Son équipe utilisera les fonds collectés pour construire une plate-forme robotique à partir de zéro, comprenant des logiciels, des capteurs et des machines.