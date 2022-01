Google demande aux anciens utilisateurs gratuits de G Suite de payer pour leur compte ou ils le perdent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lorsque Google a lancé son ensemble d’outils de productivité et de collaboration « Google Apps » en 2006, il a offert gratuitement le niveau de base de son service. Cela a duré six ans, mais tout compte créé jusque-là continuerait à fonctionner sans frais. Aujourd’hui, dix ans plus tard, Google modifie les conditions d’utilisation du compte.

Lorsque Google a annoncé Google Workspace, de nombreux clients ont migré leurs forfaits vers le nouveau service. Cependant, ce changement n’a pas affecté les anciens utilisateurs de G Suite jusqu’à présent.

L’éditeur de logiciels a publié une page d’assistance dans son centre d’aide conseillant aux utilisateurs gratuits de G Suite de passer à une édition payante d’ici mai 2022. Si les clients ne passent pas eux-mêmes à un nouveau niveau, Google le fera automatiquement à partir du 1er mai 2022, sur la base sur les services utilisés, en les paramétrant dans le forfait Flexible.

Qu’il soit mis à niveau manuellement par le client ou automatiquement, Google ne facturera pas les utilisateurs avant le 1er juillet 2022. Après cela, Google suspendra tous les comptes qui n’ont pas configuré d’informations de paiement. Si Google ne reçoit pas de paiement dans les 60 jours suivant la suspension, les services de base tels que Gmail, Agenda et Meet seront désactivés. Les services tels que YouTube et Google Photos fonctionneront toujours.

Si vous êtes un ancien utilisateur gratuit de G Suite et que vous souhaitez continuer à utiliser votre compte, il peut être utile de connaître les options de plan dont vous disposez. Le plan le moins cher, Business Starter, coûte 6 $ / mois. Ensuite, il y a Business Standard, qui coûte 12 $/mois, et Business Plus pour 18 $/mois.

Alternativement, Workspace Individual est également une option pour 9,99 $ mais n’inclut pas d’adresse e-mail personnalisée. Les entreprises qui souhaitent plus de flexibilité peuvent choisir le plan Entreprise, un service personnalisé dont le prix varie en fonction des fonctionnalités nécessaires.

Les anciens utilisateurs de G Suite ont droit à des options de réduction de 12 mois sur certains de ces forfaits, ce qui pourrait suffire à convaincre certains de conserver leurs données avec Google.