TikTok se sépare du chef du marketing derrière les cuisines, les CV et d’autres campagnes « voyous »

Récapitulatif : TikTok, dans un mouvement surprise à la fin de l’année dernière, a annoncé qu’il entrerait bientôt dans le secteur de la restauration. La stratégie verrait le géant des médias sociaux ouvrir 300 cuisines fantômes et les utiliser pour fournir des produits alimentaires tendance rendus célèbres par ses créateurs de contenu à des clients payants. Il s’avère que TikTok Kitchens a autant surpris la direction de l’entreprise que le public.

Le projet aurait été dirigé par le chef du marketing Nick Tran. Selon le New York Post, l’ancien dirigeant de Hulu travaillait pour TikTok depuis moins de deux ans et ce n’était pas la première fois qu’il devenait « voyou » avec une idée avant de la faire approuver par ses supérieurs.

Tran aurait également dirigé une campagne pour une collection NFT dirigée par un créateur en collaboration avec des célébrités comme Lil Nas X et Bella Poarch. Il était également à l’origine de la promotion de TikTok Resumes, un service pour aider les utilisateurs à trouver un emploi.

Des sources proches du dossier ont déclaré au Post que TikTok Kitchens était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ajoutant que Tran avait été relâché peu de temps après.

« Nous ne sommes pas dans le secteur de la restauration et nous ne devrions pas prétendre l’être », a déclaré un dirigeant de TikTok lors d’un appel ce mois-ci avec environ 200 personnes de l’équipe marketing, a déclaré une source.

Ce qui est étrange ici, c’est que les idées de Tran n’étaient pas si terribles compte tenu du paysage social d’aujourd’hui. De plus, tous ont été officiellement annoncés par TikTok avec des communiqués de presse. Comment ces idées soi-disant voyous ont-elles pu sortir sans que quiconque occupant des postes de direction ne le sache ? TikTok a-t-il laissé partir le mauvais employé ?

« Nous pouvons confirmer que Nick Tran n’est plus avec TikTok et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs », a déclaré un porte-parole de TikTok à The Post.