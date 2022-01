L’AirTag d’Apple devient rapidement l’outil parfait pour traquer les utilisateurs d’Android

En contexte : Apple n’est pas la première entreprise à développer un porte-clés de suivi. Cependant, le vaste réseau Find My a fait des AirTags un outil très efficace pour les criminels. C’est un problème que l’entreprise devra résoudre à la fois pour les utilisateurs d’iOS et les trois milliards d’utilisateurs d’Android qui n’ont pas de téléphone capable de détecter automatiquement les AirTags malveillants.

En avril 2021, Apple a lancé AirTags – sa première incursion sur le marché des porte-clés de suivi qui tire parti de son vaste réseau Find My. Cela peut être un gadget utile pour les personnes qui ont besoin de garder une trace de biens de valeur ou de porte-clés, mais il s’accompagne d’un ensemble de problèmes de sécurité qui pourraient affecter à la fois les personnes qui utilisent des AirTags et celles qui ne le font pas.

Le nouvel appareil d’Apple #AirTag semble être le délice d’un harceleur, n’est-ce pas?

Je veux dire, n’importe quel fluage peut en mettre un dans une voiture, un sac, etc. Pas cher aussi, pour les déterminés… pic.twitter.com/PTNjOQKD0I – Louisa Jones (@FilmLecturer) 7 janvier 2022

Le mois dernier, nous avons appris que les carjackers avaient commencé à utiliser les AirTags pour suivre les véhicules haut de gamme, ce qui n’est pas une évolution inattendue compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible d’en cacher un dans une zone hors de vue. Apple a mis en place certaines contre-mesures pour empêcher les tentatives de harcèlement, mais elles ne sont pas aussi efficaces qu’elles devraient l’être.

Selon un rapport de la BBC, plusieurs femmes aux États-Unis ont déclaré à la police que des inconnus les avaient harcelées au cours des derniers mois. Ils ont eu la chance d’être alertés du harcèlement par leurs iPhones, qui envoient une alerte si un AirTag non enregistré est détecté à proximité. Il n’y a pas une telle fonctionnalité intégrée dans le système d’exploitation Android, ce qui est un problème qu’Apple ne peut pas facilement résoudre.

Le géant de Cupertino a lancé une application Tracker Detect sur le Google Play Store qui peut rechercher des AirTags malveillants à proximité. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure il peut atténuer les craintes de harcèlement et de vol lorsque son adoption – environ 100 000 téléchargements – est extrêmement faible. De nombreuses personnes ne sont probablement pas conscientes du risque et, au moment où elles installent l’application, il est peut-être déjà trop tard. De plus, l’application n’a pas de détection automatique, les utilisateurs doivent donc rechercher manuellement les AirTags.

On pourrait dire que les AirTags émettront un bip de 60 décibels entre 8 et 24 heures après qu’ils ne seront plus autour de leur appareil enregistré. Pourtant, les acteurs malveillants peuvent atténuer cela en désactivant simplement le tracker avant que l’avertissement ne retentisse.

Dans tous les cas, Apple n’est pas le seul à faire face au potentiel de traque des appareils de suivi. Des entreprises comme Tile, Samsung et Chipolo vendent également des porte-clés de suivi et sont confrontées à des problèmes similaires. La solution la plus percutante serait un effort de collaboration avec Google pour apporter une prise en charge appropriée des AirTags aux utilisateurs d’Android. Il n’est pas clair si les deux sociétés seraient même disposées à travailler ensemble sur une telle fonctionnalité. Cependant, des cas persistants d’utilisation abusive peuvent les forcer à collaborer.