Samsung dévoile le processeur révolutionnaire Exynos 2200 avec RDNA 2 et Xclipse d’AMD dans le Galaxy S22

Samsung a présenté un processeur mobile innovant et haut de gamme, Exynos 2200. La combinaison créative d’AMD RDNA 2 et de l’unité de traitement (CPU) Samsung Xclipse donnerait des résultats étonnants dans le jeu. AMD a confirmé que »Samsung utilisera la technologie RDNA 2 dans le prochain SoC mobile ».

En utilisant cette technologie perturbatrice, Samsung combinera un processeur innovant basé sur Arm® et des unités de traitement neuronal (NPU). Cela créera une expérience de jeu impressionnante. De plus, la révolution de la résolution de l’appareil photo, des applications multimédias et de la photographie dépassera toute autre technologie.

La forte coopération entre Samsung et AMD a créé l’Exynos 2200. Cela changera l’expérience mobile pour tous les utilisateurs du Galaxy S22. Samsung a construit un nouveau processeur avec une combinaison de différentes technologies. Les principaux sont NPU, mobile innovant, processus EUV de 4 nanomètres (nm) et GPU. Cela donnera une expérience fantastique aux utilisateurs.

Samsung a fait une révolution technologique dans l’expérience de jeu. Le GPU Xclipse a activé le traçage de rayons accéléré par le matériel dans la galaxie S22. Ce processeur d’Exynos 2200 est un processeur graphique hybride qui se situe entre une console et un processeur graphique mobile. Xclipse est une combinaison de X et d’eclipse. Où X désigne les Exynos et eclipse désigne l’idéologie de cette technologie. Cela signifie que le GPU Xclipse mettra fin à l’ancienne expérience de jeu en introduisant une expérience de jeu époustouflante en temps réel.

Le GPU Xclipse a rendu accessible à tous la technologie qui était autrefois limitée aux utilisateurs de consoles, de PC et d’ordinateurs portables. Il a une colonne vertébrale technologique d’AMD RDNA 2.

Samsung fait des merveilles pour améliorer l’expérience de jeu de ses utilisateurs. Mais comment Samsung crée-t-il une expérience de jeu en temps réel ? Le ray tracing était autrefois un phénomène peu courant. Mais la coopération d’AMD et de Samsung a rendu possible le traçage de rayons accéléré par le matériel.

Le ray tracing est une évolution technologique dans laquelle la lumière se comporte comme elle se comporte dans un environnement physique. Nous pouvons maintenant rendre des objets rendus graphiquement et des scènes réalistes. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie de ray tracing.

La sécurité des communications mobiles devient une préoccupation majeure pour les consommateurs. En tenant compte de cela, Exynos 2200 a intégré le dernier noyau Armv9 du bras. Il a donné une sécurité inégalée et des performances imbattables au Galaxy S22.

Samsung prend toutes les mesures nécessaires pour rivaliser avec les autres géants de la technologie. L’amélioration des images et de la résolution de l’appareil photo a placé Samsung à la pointe du marché mobile.

AMD a conçu une technologie formidable d’Exynos 2200, qui dispose d’un processeur de signal d’image modifié (ISP). Le dernier FAI prend en charge les capteurs d’image pour des ultra-résolutions allant jusqu’à 200 mégapixels (MP).

L’Exynos 2200 est une technologie qui profitera à tout le monde. Mais les joueurs, les photographes et les graphistes en tireraient le meilleur parti. AMD a tout pensé. En tant que sécurité mobile, résolution d’image, images de qualité professionnelle et expérience de jeu dans le monde réel. Avec ces choses, Samsung apporte une percée technologique dans la vie des océans des clients.