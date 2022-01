Cette mystérieuse exoplanète a la forme d’une boule de rubis

La découverte faite grâce au satellite Cheops de l’Agence spatiale européenne (ESA) et publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Vue d’artiste de la planète WASP-103b et de son étoile / ESA

En dehors du système solaire, il existe une mystérieuse exoplanète à la forme résolument inhabituelle : contrairement aux planètes sphériques normales auxquelles nous sommes habitués, cette exoplanète, nommée WASP-103b, est ovale comme un ballon de rugby. Elle est située dans la constellation d’Hercule, à 1 800 années-lumière de nous, et doit son apparence à l’attraction exercée par son étoile mère, qui est environ 200 degrés plus chaude et 1,7 fois plus grande que le Soleil. d’autre part, fait presque deux fois la taille de Jupiter, avec 1,5 fois sa masse, et tourne autour de son étoile en suivant une orbite très étroite qu’elle complète en un peu moins d’une journée.

Il s’agit du premier cas de déformation jamais détecté sur une exoplanète : la découverte, publiée dans la revue Astronomie & Astrophysique par l’équipe d’astronomes dirigée par Susana Barros de l’Université de Porto, elle a été réalisée grâce au satellite Cheops (CHaracterising ExOPlanets Satellite) de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), mesurant le transit de l’exoplanète, soit la baisse de lumière provoquée par son passage devant son étoile.

Généralement, l’étude de la courbe de lumière résultante révèle des détails tels que sa taille, mais la grande précision du satellite Cheops, couplée à sa flexibilité de pointage, a permis aux astronomes de détecter le signal infinitésimal de la déformation causée par les forces de marée : cette caractéristique, explique l’ESA dans une note , peut être utilisé pour révéler encore plus sur WASP-103b.

« Si nous pouvions connaître les détails de sa structure interne avec de futures observations, nous pourrions peut-être mieux comprendre ce qui le rend si gonflé. – dit Barros -. Connaître la taille du noyau de cette exoplanète serait également important pour comprendre comment il s’est formé« .