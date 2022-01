Il a été démontré que le prochain V-Cache 3D d’AMD améliore la bande passante avec une augmentation minimale de la latence

Très attendu: les spéculations autour de la nouvelle technologie 3D V-Cache d’AMD ont tourbillonné depuis que le Dr Lisa Su nous a donné un aperçu du Computex 2021. Depuis lors, AMD et les passionnés de technologie sont restés prudemment optimistes quant aux affirmations selon lesquelles la nouvelle approche d’empilement de puces peut générer des gains de performances substantiels avec un impact minimal sur la latence, la réactivité et la fonctionnalité globale. Un test récent d’un processeur EPYC avec V-Cache donne une première indication que les revendications d’amélioration des performances d’AMD pourraient bien être vraies.

Personne ne savait trop à quoi s’attendre lorsque AMD a annoncé sa technologie 3D V-Cache au Computex l’été dernier. Alors que certains passionnés considéraient l’augmentation substantielle du cache comme un développement passionnant, d’autres membres de la communauté se sont sentis contrariés par le fait que les nouvelles offres n’offriraient pas d’augmentations substantielles de la vitesse d’horloge, des améliorations de la consommation d’énergie, etc. Vendredi dernier, le point de presse technologique Chips and Cheese a publié résultats de leurs tests initiaux avec l’un des nouveaux processeurs Milan-X d’AMD avec 3D V-Cache, l’EPYC 7V73X orienté serveur. Et jusqu’à présent, les choses semblent prometteuses.

Selon le résumé du site, AMD a réussi à augmenter considérablement la taille du cache d’un processeur (768 Mo) par rapport à la précédente famille de processeurs Milan (256 Mo). Les tests de Chips and Cheese rapportent des performances impressionnantes du processeur empilé et du cache L3 beaucoup plus grand sans entraîner d’augmentation significative de la latence du cache et de la mémoire. Les tests initiaux montrent que la pénalité de latence maintient l’augmentation entre trois et quatre cycles.

Si ces résultats préliminaires s’avèrent vrais pour les prochaines versions AM4 et AM5 d’AMD, telles que le Ryzen 7 5800X3D, le fabricant de puces continuera sans aucun doute à explorer les possibilités et les avantages associés à l’empilement de puces 3D.

La technologie d’empilement 3D actuelle d’AMD consiste à lier un seul chiplet V-Cache à la matrice complexe de base (CCD) et au cache existants d’un processeur. Au fur et à mesure que la technologie mûrit, il peut être possible pour les futures architectures d’étendre davantage leurs capacités de cache L3 en utilisant des chiplets supplémentaires.

Nous devrons attendre et voir ce que l’avenir nous réserve, mais si les résultats basés sur l’EPYC sont une indication de ce qui est possible, alors AMD pourrait offrir une autre augmentation considérable des performances avec sa prochaine série de processeurs.