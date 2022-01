Les widgets tiers arrivent sur Windows 11 cette année

Les widgets ont fait un retour avec Windows 11 comme alternative à l’option Actualités et centres d’intérêt que nous avons vue dans Windows 10. Cependant, il était limité à une sélection d’éléments Microsoft. Cela limite les possibilités et rend son utilisation testimoniale. Beaucoup penseraient que cela conduirait à la disparition des widgets mais il semblerait que l’équipe Windows veuille l’ouvrir à tous.

Windows 11 proposera des widgets tiers cette année

À travers de Studios FireCube Sur Twitter, nous avons pu apprendre que Microsoft travaillait déjà pour que n’importe quel développeur puisse proposer des widgets pour Windows 11. L’idée est que ces widgets sont proposés via le magasin et que différentes technologies peuvent être utilisées pour les développer.

Informations sur les widgets tiers, la publication de widgets et plus encore. On dirait que Microsoft va bientôt annoncer officiellement des widgets tiers.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6 — FireCube (@FireCubeStudios) 16 janvier 2022

Pendant longtemps, nous avons parlé de la façon dont Microsoft incorporait des cartes adaptatives dans Windows et ceci est un nouvel exemple. L’idée est qu’ils sont intégrés dans la zone des widgets et consomment très peu de RAM et de CPU. De Microsoft, ils semblent également souligner que n’importe qui peut développer des widgets.

Nous l’avions déjà commenté à l’époque, les Live Tiles n’existent plus, mais leur évolution pourrait être les widgets. Offrez une nouvelle façon d’avoir ces informations fournies par Live Tiles et la possibilité d’interagir que les Live Tiles classiques n’avaient pas. C’est à l’équipe Windows de proposer cette évolution de la technologie Live Tile avec des widgets.

Comme toujours, il faudra attendre quelques mois pour pouvoir en profiter sur nos ordinateurs. Au cours des prochaines semaines, ils atteindront sûrement les initiés de la chaîne de développement qui profitent toujours des dernières nouvelles de Windows 11 avant tout le monde. L’idée est très intéressante et nous espérons que le travail qu’ils ont fait fournira plus d’utilité au panneau de widgets pour en tirer le meilleur parti.