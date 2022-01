Qui sont les 10 youtubeurs les mieux payés au monde en 2021

Le podium voit Jimmy « MrBeast » Donaldson, un Américain de 23 ans qui fait des cascades et des acrobaties son point fort. En 2021, ses vidéos ont généré plus de 10 milliards de vues, pour un bénéfice de 54 millions de dollars.

Après les tiktokers les mieux payés de 2021, il est temps de découvrir les youtubers. Comme chaque année, Forbes a rassemblé les 10 personnalités les plus rémunératrices sur YouTube sur une liste. Le podium voit Jimmy « MrBeast » Donaldson, un Américain de 23 ans qui fait des cascades et des acrobaties son point fort. En 2021, ses vidéos ont généré plus de 10 milliards de vues, pour un bénéfice de 54 millions de dollars. Ainsi tombe l’hégémonie de Ryan Kaji, un créateur de contenu de 10 ans connu pour ses critiques de jouets, qui au cours des deux années précédentes a dominé la liste des youtubers les mieux payés. En 2021, il occupe la septième place. Cependant, Kaji n’est pas le seul très jeune de la liste : au-dessus de lui, à la sixième place, se trouve Nastya, une fillette de 6 ans, également spécialisée dans le déballage de jouets.

Parmi les autres youtubeurs, revient Logan Paul, absent de la liste Forbes depuis 2017. Pour lui « seulement » la neuvième place, à sept positions de son frère Jake Paul. Enfin les débuts de Nathan « Unspeakable » Graham, célèbre pour son contenu sur le thème de Minecraft. Voici les 10 youtubeurs les mieux payés au monde en 2021.

MrBeast (54 millions de dollars) Jake Paul (45 millions de dollars) Markiplier (38 millions de dollars) Rhett et Link (22 millions de dollars) Indicible (20 millions de dollars) Nastya (20 millions de dollars) Ryan Kaji (19 millions de dollars) Mec parfait (14 millions de dollars) Logan Paul (13 millions de dollars) Preston Arsement (11 millions de dollars)

Revenu total de 300 millions de dollars, reflétant le succès de YouTube. Avec la pandémie, la plateforme de Google a atteint 2,3 milliards d’utilisateurs dans le monde et des milliards de vues quotidiennes. Cependant, comme l’a rapporté Chris Stokel-Walker, expert en tendances sur YouTube, la liste Forbes montre également une statistique importante : « Si vous prenez l’un des noms et regardez les listes des années précédentes, vous le trouverez probablement là aussi, seulement dans un ordre différent « , a déclaré Stokel-Walker à la BBC, ajoutant: » Cela me frappe à quel point toute cette liste est blanche et masculine. » Comme sur Twitch.

De plus, l’énorme cash-flow rend YouTube plus proche de la télévision traditionnelle qu’on ne voudrait le croire, créant des situations qui vont à l’encontre de l’idée de démocratisation qui devrait caractériser la plateforme. À cet égard, Stokel-Walker a déclaré : « Cette liste suggère que [YouTube] cela ressemble plus à la télévision qu’il ne le serait. L’arrivée d’argent sur la plateforme signifie que le contenu représente un enjeu très important – et on le voit dans ce que fait MrBeast. »